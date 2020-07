– Det er frustrerende. Dette er ei binne vi kjenner til. Hun har vært og herjet her i tre år nå, og hun forsvinner ikke av seg selv.

Det sier sauebonde Laila Merethe Myrhaug i Bardu i Indre Troms. Hun har mistet over 100 sau til bjørnen de siste tre årene.

Tidligere i år har Myrhaugs sauer blitt angrepet av bjørnen flere ganger. Hun er usikker på om hun vil fortsette som sauebonde hvis bjørnen ikke blir tatt ut.

– Det er det som er det vanskelige. Jeg vil jo, men vil ikke likevel. Det er dette jeg liker. Jeg får ta en oppsummering til høsten, for dette orker jeg ikke. Hele sommeren går til å passe på sauene. Jeg er engstelig for hva som kommer til å skje hver natt.

– En håpløs situasjon

Bardu kommune søkte om fellingstillatelse hos Miljødirektoratet, men søknaden ble avslått fordi bestandsmålet for bjørn ikke er nådd.

Stortingspolitiker Sandra Borch (Sp) er engasjert i saken. Hun spurte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) om hva han ville gjøre med situasjonen i Bardu.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sandra Borch, mener at bøndene ikke skal måtte gjete sauene på natta. Foto: Silje Olsen Engenes / NRK

– Det er en håpløs og fortvilende situasjon for alle bøndene her. De opplever nok et år med bjørneangrep i et område som skal være prioritert til beitedyr. Regjeringa og statsråden må komme på banen og gi fellingstillatelse, sier Borch til NRK.

Dette sier statsråd Sveinung Rotevatn:

– Den konkrete saken ligger til behandling, og det betyr at den kan bli påklaget til meg i departementet. Da kan jeg ikke uttale meg om den på forhånd uten å bli inhabil.

Han forklarer at det generelt er lav terskel for å ta ut bjørn som gjør skade når den er i beitebasert område, men det samme gjelder ikke for binner.

Målsettinga er å ta vare på både beitedyr og rovdyr, skriver klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i svaret til Borch. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

– Grunnen til det er at vi er så langt unna bestandsmålet som Stortinget har vedtatt. Tar vi ut binner blir det mye vanskeligere å nå. Det betyr ikke at det er umulig, men det er noe høyere terskel.

Samme dag som svaret kom, påklaget Bardu kommune saken til departementet.

Borch mener begrunnelsen ikke er god nok. Tidligere har hun vært tydelig på at å ikke gi fellingstillatelse er et klart brudd på rovviltforliket.

Rovviltforliket Ekspandér faktaboks Det såkalte rovviltforliket ble inngått i juni 2011

Forliket gir rammer for forvaltningen av rovdyr i Norge

Forliket slår fast at det gjelder en todelt målsetning for forvaltningen av rovdyr; rovdyrene skal bevares i et langsiktig perspektiv, samtidig som det drives husdyrhold og beitebruk i utmarka

Miljødirektoratet har, sammen med de regionale rovviltnemndene, sentrale oppgaver i forvaltningen av rovdyr i Norge

(Kilde: Miljodirektoratet.no)

Må forkaste DNA-prøver

Bardu-ordfører Toralf Heimdal har forståelse for statsrådens begrunnelse, men sier at dagens måte å kartlegge bjørnebestanden på er for dårlig.

– Det er bare tull at bestandsmålet ikke er nådd. Vi har ni registreringer av binner med unger, og bestandsmålet er seks. Det går ikke an å holde på sånn som de gjør. Når vi sender inn prøver til DNA-analyse, så må de forkastes fordi de ikke klarer å bestemme kjønn eller alder, sier han.

Heimdal mener det må aktiv innsats til for å lage et nytt system som baserer seg mindre på frivillighet.

Rotevatn er uenig i at systemet er for dårlig.

– Måten vi teller bjørn på i Norge er sterkt faglig fundert og solid. Det er de aller fleste enige om, og den gir et godt uttrykk for hvor mange bjørn vi har i Norge, sier statsråden.

Det ble registrert 2,6 ungekull av brunbjørn i Troms og Finnmark i fjor.

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal, er bekymret for at binna lærer opp ungen til å drepe bøndenes sauer. Foto: Silje Olsen Engenes / NRK

Får statssekretærer på besøk

Heimdal har invitert landbruksminister Olaug Bollestad og Rotevatn til Bardu.

– Ungt og innovativt landbruk er et av Bardus næringsfyrtårn. Da skal vi lage klimavennlig, kortreist mat. Det krever at vi har beiteområder som er tilpasset. Derfor må de komme hit, og kjenne på utfordringene, så får vi sammen se om det finnes noen mulige løsninger.

Mandag i neste uke kommer statssekretærene Widar Skogan (KrF) og Maren Hersleth Holsen (V) til Bardu for å representere de to departementene.