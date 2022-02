USA innfører sanksjoner som skal ramme Russland i lang tid, og minimere konsekvenser for Europa, ifølge USAs president Joe Biden.

Men sanksjonene vil gå hardt utover norske arbeidsplasser, mener Magnus Mæland, daglig leder i Sør-Varanger Næringsforening.

Mæland anslår at sanksjonene som allerede er kommet og de som kommer vil påvirke opp til 500 arbeidsplasser i Sør-Varanger kommunen, som grenser til Russland i nord.

Han representerer bedrifter som i mange år har hatt et naturlig partnerskap med russiske selskap. Mæland er bekymra for de sanksjonene som vil komme.

– Kanskje man ikke merker dem så godt i Oslo, men her i Sør-Varanger kan det bety betydelige arbeidsplasser.

NRK forklarer Dette er EUs sanksjoner mot Russland Bla videre EU diskuterte sanksjoner mot Russland under et hastemøte torsdag. De slutter seg til «massive» sanksjoner mot Russland. Dette er noen av sanksjonene: Rammer 70 prosent av det russiske bankmarkedet Det innebærer de viktigste statlige selskapene, inkludert forsvarssektoren. Sanksjonen vil gjøre det dyrere for Russland å låne penger og vil føre til økt inflasjon, sa President for Europakommisjonen Ursula von der Leyen. Man vil begrense Russlands tilgang på sentrale teknologiske komponenter, som halvledere. Forbud mot eksport av olje vil skade Russlands oljesektor og forbud mot salg av flydeler til russisk luftfart. Forrige kort Neste kort

Forventer en nasjonal strategi

For Mæland og resten av næringa i Sør-Varanger er situasjonen veldig uforutsigbar. Det russiske handelssamarbeidet gir inntekter på opp til en milliard kroner, ifølge Mæland.

Med tunge sanksjoner over Russland, er han bekymra for hva det vil ha å si for næringa på begge sider av grensa.

Han forventer at nasjonale myndigheter holder sine ord om at nordområdene er viktig.

– Konsekvensene av sanksjonene vil man møte her på norsk side og det må man ha en nasjonal strategi for.

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker ikke å forskuttere konsekvensene av sanksjonene. Regjeringa gjennomgår dem for å finne ut hvilke endringer det vil skape for norsk handel med Russland.

– Vi får vurdere om det er tiltak som staten kan komme med som kan dekke opp for tap, sier Støre.

Ber om tiltak fra regjeringa

En av de mange bedriftene som kan bli rammet er Henriksen Shipping i Sør-Varanger. I 25 år har de samarbeidet med russiske prosjekter. Bedriften har 112 leverandører i Øst-Finnmark.

Daglig leder Arve Henriksen ser nå mørkt på sanksjonene som settes i gang.

– Dette er den mørkeste uka i vår 25-år lange historie.

For Henriksen Shipping er denne uka den mørkeste i deres historie, forteller Arve Henriksen. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Helt siden sanksjonene mot Russland i år 2014, forteller Henriksen at de har båret alle kostnader på deres rygg. Nå som det går mot full isolasjon av Russland ønsker han at regjeringa tenker på de som kommer i knipe.

– Det kan få alvorlige konsekvenser om man retter tiltakene mot feil folk og feil region.

– Om man setter i gang tiltak som står i stil med det, slik at man slipper å ta hele regninga selv, sier han.

En russisk tråler ligger ved kaia av Henriksen Shipping Services. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Tror på fortsatt samarbeid i nord

– I dag blokkerer vi fire banker. Det betyr at alle eiendeler de har i Amerika vil bli frosset. Dette inkluderer den nest største banken VTS, sier USAs president Joe Biden.

Presidenten varsler også at de mektigste i Russland vil merke sanksjonene. Dette gjelder navngitte personer som tilhører den russiske eliten og deres familiemedlemmer.

Blant annet vil EU bryte alle forbindelsene Russland har til verdensøkonomien, ifølge Frankrikes statsminister Emmanuel Macron, skriver Reuters fredag formiddag.

Magnus Mæland i Sør-Varanger næringsforum anser det russiske folket som nære venner.

– Vi er utrolig glad i det russiske folket.

Han sammenligner det å dra til Murmansk som å kjøre på en «harry»-tur til Strømstad.

– Vi tror fortsatt på at barentsregionen kan vokse til noe større og vakrere.