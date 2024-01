– Spørsmålet er ikke om det er fusk, for det er det. Men spørsmålet er om det også fører til at eksamensoppgaven skal annulleres, sier professor emeritus i rettsvitenskap, Jan Fridthjof Bernt.

Annulleres masteroppgaven, ryker også tittelen jurist.

Fredag kveld trakk Borch seg som forsknings- og høyere utdanningsminister, etter å ha innrømmet det hun kalte for «en stor feil» i sin masteroppgave fra 2014.

Borch brukte tekster fra andre studenters masteroppgaver i sin egen oppgave, uten å henvise til dem som kilder.

Professor emeritus i rettsvitenskap, Jan Fridthjof Bernt. Foto: Åge Algerøy

– Det er jo en klar regel om at hvis du bruker stoff fra andres tekster i et vitenskapelig arbeid, så er det et plagiat, og dermed også grunnlag for at man får annullert et arbeid, sier Bernt.

Han er også tidligere rektor ved Universitetet i Bergen. På midten av 2000-tallet ledet han utvalget som lagde universitetenes felles bestemmelser om fusk, som dagens system bygger på.

Advokat Magnus Stray Vyrje representerer studenten som vant fram i lagmannsretten etter å ha blitt anklaget for selvplagiat. Departementet som Sandra Borch ledet fram til fredag, har anket dommen til Høyesterett. Foto: King Desing

– Meget alvorlig

Advokat Magnus Stray Vyrje mener Sandra Borchs tidligere studiested må ta tak i denne saken.

Han representerer studenten som skal ha kopiert seg selv i en masteroppgave, og der departementet til Sandra Borch har anket saken til Høyesterett.

– Det som nå er avdekket, er meget alvorlig, og det er noe institusjonen også, universitetet i Tromsø, plikter å gripe fatt i og gjøre noe med, sier han til NRK.

Ifølge Vyrje må man nå avklare om Sandra Borchs kildebruk betyr at hun har fusket.

– Hvis hun ilegges en akademisk straff, så skal hun utestenges og få en karens før hun kan innlevere masteroppgaven på nytt. Og etter gjeldende regelverk, vil den karensperioden være inntil to semester, sier Vyrje.

Sandra Borch har ikke svart på NRKs henvendelser lørdag. Hennes tidligere politiske rådgiver, Signe Bjotveit, skriver i en tekstmelding at de på nåværende tidspunkt ikke har noen kommentarer utover det Sandra sa i sin redegjørelse fredag.

Prorektor Kathrine Tveiterås ved UiT, Norges arktiske universitet, sier alle meldinger om fusk blir undersøkt. Foto: Inge Jørn Johansen

Fant ingen stor tekstlikhet

Ifølge prorektor Kathrine Tveiterås ved UiT, Norges arktiske universitet, vil de alltid gjøre nærmere undersøkelser når det kommer meldinger om fusk.

– Det gjelder generelt, og er ikke spesielt for denne saken.

– Hva får en slik plagiatsak å si for Borchs mastergrad?

– Det har jeg ingen grunnlag for å kommentere.

– Men er det en aktuell problemstilling, kan man se tilbake i tid på slike saker?

– Det tror jeg at jeg må komme tilbake til, om jeg skal kunne gi noe svar på det.

Ifølge en pressemelding universitet sendte ut lørdag ettermiddag, ble Sandra Borch sin masteroppgave testet for tekstlikhet i 2014, ved bruk av et nasjonalt system.

– Med den databasen som var tilgjengelig i 2014, fant ikke systemet stor grad av tekstlikhet i Borch sin oppgave, heter det i pressemeldingen.

I dag inkluderer tilfanget av tekster også studentarbeid ved andre utdanningsinstitusjoner. Det gjorde det ikke i 2014, ifølge UiT.

– Ingen systemer kan likevel erstatte det ansvaret kandidaten selv har, heter det i pressemeldinga.

Johannes Ørn Thorsteinsson er Juristforbundets leder for studentmedlemmene. Foto: Juristforbundet/Sturlason

Kan bli strengere

Sandra Borch var ferdig utdannet jurist i 2014. Som forsknings- og høyere utdanningsminister har hun jobbet fram en proposisjon til ny universitets- og høyskolelov.

– Og det er jo et paradoks der, at der tar man til orde for at reaksjonene mot fusk bør bli strengere enn det de er. Man vil øke maksimumsperioden for den akademiske straffen, sier advokat Magnus Stray Vyrje.

Fuskesaker har ingen foreldelsesfrist. Ny teknologi og en ny avtale med Kopi Nord bidrar til at besvarelser nå kan kontrolleres mot et mye større kildemateriale enn man har hatt tidligere.

– Det som da lett kan skje, er at det begynner å falle lik ut av skapene, fordi man får en enorm kontrollmulighet når det gjelder gamle besvarelser som ligger i basen. Det kan treffe andre, og det skal bli spennende å se hvor dette ender, sier Vyrje.

– Framstår som dobbeltmoralsk

Juristforbundets leder for studentmedlemmene, Johannes Ørn Thorsteinsson, regner med at universitetet tar en ny titt på Borchs masteroppgave.

Han mener oppgaven hennes ville blitt underkjent dersom den var levert i dag, basert på de forholdene som er avdekket.

Thorsteinsson peker på at studenter som er tatt for selvplagiat, at de har kopiert fra oppgaver de selv har skrevet tidligere, er blitt utestengt opptil to semestre. Sist uke ble det klart at kunnskapsdepartementet vil anke en slik sak til Høyesterett.

– Det Borch har gjort er mye mer alvorlig enn selvplagiat. Samtidig har eksstatsråden selv vært en pådriver for å anke frikjennelsen til Høyesterett. Nå framstår det som dobbeltmoralsk, sier Thorsteinsson.