– Hver gang det er fint i Oslo slår de opp store oppslag om hetebølger. Når det endelig blir fint i nord og det har vært det i ei uke, så hører vi ingenting fra hovedstaden.

Det sier Sandra Borch, stortingsrepresentant for Senterpartiet, fra Lavangen kommune i Troms.

Nå er det fint vær i Nord-Norge. Snart kommer sommeren til Sør-Norge.

– Jeg tror vi ikke er akkurat bortskjemt med godt sommervær, så dette var vel fortjent, vil jeg si.

Men Sp-politikeren føler ikke alltid at «hovedstadsmedia» lager like mange saker om finværet i «nord», som når det er fint «sørpå».

Eller at de husker på at landet er langt og at været kan være ganske så ulikt.

Onsdag ble kronikken hennes «Sutrete søringer!» publisert i VG. Borch skrev kronikken etter å ha lest en VG-sak som handlet om været.

Sandra Borch gir tommel opp til finværet i nord i Nord-Norge. Foto: Privat

Noe hun beit seg merke i var: «regn i mesteparten av landet».

«Da er det verdt å minne VG om at Trøndelag og Nord-Norge er halve landet, og der har som sagt sola skint om kapp med glade trøndere og nordlendinger de siste ukene.

Det å melde om drittvær i «mesteparten av landet» er omtrent like presist som når det varsles togstans over hele landet.»

Det skrev hun i kronikken, som hun sier skrevet med et glimt i øyet.

– Samtidig er det en liten pekefinger til hovedstadsmedia, som bør komme seg mer til nord.

Folk sjekker været som aldri før. Første uka i juli besøkte om lag 13,5 millioner værtjenesten Yr.

Sola skinner over Bergseng og øyriket i Harstad. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Reagerer på det samme som Borch

Margit Lein, som NRK møtte i Tromsø, er enig med Borch.

– De sier at det er dårlig vær i Norge, eller at vi har dårlig sommer i år, også har vi hatt strålende vær.

– Det er som om de regner med at vi ikke tilhører Norge, når vi plutselig har fint vær. Det reagerer jeg på.

Hun sier at hun priser seg lykkelig over det fine været.

– Jeg synes det er flott for ungene som kan få bade og glede seg over godværet.

Se hva folk på gata i Tromsø mener om været så langt – over hele landet:

Vi spurte folk på gata i Tromsø hva de synes om været. Du trenger javascript for å se video. Vi spurte folk på gata i Tromsø hva de synes om været.

Til tross for svak kronekurs og skyhøye temperaturer sør i Europa, melder reiseselskapene om rekordpågang som følge av det dårlige været.

VG: Misunnelig på været nordpå

VGs avdelingsdirektør, Synnøve Åsebø, sier at det stemmer at de har brukt formuleringa som irriterte Borch.

– Ja, den formuleringen har vi brukt. Riktignok ikke i en vær-sak, men en sak om hvorfor så mange av meteorologene nekter å innrømme at det faktisk finnes dårlig vær! Det er noe vi har hatt mye av her sørpå i sommer, sier hun.

Åsebø understreker at redaksjonen i VG skal følge sommerværet tett.

– Det gjør vi i likhet med de aller fleste nordmenn. Når sola skinner i nord vises det igjen i VGs spalter. Det samme gjør det skuffende sommerværet i sør.

Synnøve Åsebø, avdelingsleder i VG. Foto: Privat / VG

Avdelingsdirektøren avviser derimot at det er for få værsaker fra nord i avisa. De har blant annet sendt et team til Lofoten denne uka.

– Her i Oslo har vi regnet bort de siste ukene, og sett med misunnelse på bildene fra nord. Så i starten av uka – altså før Sandra Borchs kronikk – bestemte vi oss for å hive oss på flyet nordover og rapportere fra det flotte sommerværet i Lofoten.

Foto: Iuliana Alexa

Ser flere som reiser spontant nordover

Sp-politikeren tror også at værsaker med fokus på «nord» kan ha flere positive ringvirkninger.

– Det å vise bilder fra Nord-Norge nå, både i Norge og ikke minst ut av landet, tror jeg bidrar til at enda flere har lyst til å reise til nord.

– De som har planlagt ferien i nord i år, tror jeg har vært de heldigste med å treffe hvor man har lagt ferien, sier Borch.

Administrerende direktør i Nordnorsk reiseliv, Trond Øverås, er enig med Sp-politikeren.

– Vi som bor her i nord kan synes at mediers vinkling om vær kan være veldig østlandsorientert.

Administrerende direktør i Nordnorsk reiseliv, Trond Øverås. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Det sier han mens han nyter sola og 26 grader på Setermoen i Indre Troms.

Øverås sier at de ikke har talldata som viser hvordan værsaker slår ut for turismen i nord.

Men de ser at flere sørfra tar spontane turer nordover, når sommerværet er som i år.

– Det er nok en del «søringer», for å bruke det begrepet, som er værflyktninger. Det har også vært mediesaker om at pågangen mot Syden-destinasjoner har vært stor. Men vi ser også en effekt av at østlendinger ser nordover med det været vi har nå.

– Vi har også østlendinger som kommer på planlagte ferieturer, men vi ser nå at flere snur seg hurtig rundt og reiser nordover, sier Øverås.

Flere hadde satt opp telt og fikk morgenen i godværet med seg ved Ersfjordbotn på Senja. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Flere rekorder – både i sør og nord

Juni har vært en spesiell måned med mange værrekorder, ifølge vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

Han sier at det har regnet vesentlig mer enn normalt over hele landet.

I Flekkefjord i Agder ble det målt den våteste juni-måneden siden 1895.

Juni har også vært varm, spesielt i Nord-Norge. I Tromsø har det vært en av de varmeste juni-månedene, kun slått av juni i 1953.

Været har også vært svært forskjellig i Sør- og Nord-Norge i juli.

– I nord har det vært høye temperaturer, mens det har vært vekslende i sør. På sør- og østlandet har det vært ganske vått, sier han.

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga. Foto: Bjørn-Martin Bache Nordby / Bjørn-Martin Bache Nordby

Haga peker imidlertid på at det går mot et værskifte de neste dagene.

Torsdag, fredag og lørdag vil det bli sol i Sør-Norge, hvor temperaturene vil variere mellom 25 og 30 grader.

I nord kan det derimot bli noen grå og regnfulle dager.

– Høytrykket i sør vil imidlertid ikke være så kraftig. På tampen av helgen vil det svekkes igjen. Da vil været gå tilbake til slik den er nå, sier han.

Han understreker dermed at det vil være store sjanser for fint sommervær i Nord-Norge i neste uke.

– Da vil det bli solid godvær i alle de tre nordnorske fylkene. Det er derfor all grunn til å følge oppfordringen til Sandra Borch, sier han.