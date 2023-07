Samla inn 1,8 millionar kroner på sykkelsetet

Ein gjeng med kameratar gjorde det tidlegare i juli for å samle inn pengar til Barnekreftforeningen.

Sykkelaksjonen skulle sykle frå Nordkapp til Lindesnes på 100 timar. Grunnen til det, er at ein av dei mista dotter si til kreft i 2019.

– Eg gjer det som ein terapi, men det var noko dotter mi sett i gang det siste året ho levde, seier Runar Skuggevik frå Vegårshei.

Dotter hans, Amalie, vart berre 14 år.

– Ho vart meir og meir oppteken av dei som kom etter henne. Ho samla inn pengar til Barnekreftforeningen ved å selje leikar i salsbuer her vi bur på Vegårshei. Ho sat det i gang og den ånda har eg teke med meg vidare i sorgarbeidet.

Runar Skuggevik undervegs frå Nordkapp til Lindesnes. Foto: MOSE STUDIO

Det er nemleg ikkje første gong Sykkelaksjonen gjer noko sånt. I 2020 sykla dei frå Lindesnes til Nordkapp. Då var Runar med i 150 mil. Det vart samla inn rundt ein million kroner då.

I 2021 sykla dei innom alle fylka i Noreg og samla inn 800.000. Resultatet av aksjonen i år er på 1,8 millionar kroner.

– Det var veldig naturleg å ha ei innsamling til Barnekreftforeningen. Eg har sett behandlingssituasjonar og kva dei bidreg med. Då måtte eg samle inn pengar til forsking på denne forferdelege sjukdommen.

– Veldig fornøgd

I år var han litt betre førebudd i 2020. No hadde han fått tid til å trene seg opp til turen.

– Vi klarte det ikkje på 100 timar, men vi gjorde det litt for å få merksemd rundt saka. Vi tenkte at viss alt klaffa, så skulle det gå på 100 timar. Det skal litt til for at det skal klaffe.

Av dei åtte som starta var det fire som kom i mål. Dei fire andre gav seg undervegs på grunn av ulike skadar.

– Vi kom inn på 108 timar og 45 minutt.

Rekorden var på 116 timar, som dei greidde å slå.

– Vi er veldig fornøgd med den tida og prestasjonen, seier Skuggevik.

Ein av dei som var med på Sykkelaksjonen, var Øystein Dahl. Tidlegare har prøvd å sette verdsrekord på sykkel, men då vart han alvorleg skada. Les meir om saka her:

Kjempebragd

Trine Beate Nicolaysen frå Barnekreftforeningen fortel at det er uvanleg, og spesielt ikkje slike beløp Sykkelaksjonen har samla inn.

Trine Beate Nicolaysen, generalsekretær i Barnekreftforeningen, meiner at det er ei kjempebragd av Sykkelaksjonen. Foto: Barnekreftforeningen

– Dette er ein gjeng eldsjeler som har gjort dette tre gonger og dei ønskt å setje rekord. Det er ei kjempebragd å sykle frå Nordkapp til Lindesnes, seier Nicolaysen.

I 2021 samla Simen Holvik inn 215.000 kroner til Barnekreftforeningen ved å springe Noreg på langs. Det tok 26 dagar.

Utdrag av folk som har samla inn til Kreftforeningen Ekspander/minimer faktaboks I fjor gjekk Eirik Håland Lekve Noreg på langs saman med hunden Sienna.

I 2020 sykla kreftforskar Jarle Bruun Noreg på langs.

I 2017 sykla Vilde Vik og Kristoffer Søyland frå Nordkapp til Lindesnes til minne om vennen sin Ruben.

I 2013 gjorde Odd André Øvereie same turen på sykkel, berre i motsett retning.

– Det er utruleg hyggjeleg at dei set saka vår på kartet og det betyr mykje for dei som er ramma av barnekreft at det er andre menneske som støttar deira sak. Det gir håp til det kjem meir pengar til forsking og fleire barn kan overleve kreft.

Eventyrlysta

Ein annan som samlar inn pengar, er Stian Haugland frå Bryne. Han byrja turen 1. januar i år frå Lindesnes.

Stian Haugland går Noreg på langs Foto: Privat

– Dette var ein ide eg fekk i slutten av september i fjor då far min sa han hadde fått kreft, men det var heldigvis falsk alarm. Mor mi døde av kreft og fleire i familien har hatt kreft. Eg har ein bror som vart kvitt det og eg har genane sjølv.

I 2008 gjekk han New Zealand til fots.

– Eg har alltid vore litt eventyrlysta og no fann eg ut at eg ville ut på tur igjen. Det er for å få med meg mesteparten av Noreg og få med meg ein del opplevingar når eg først er på tur.

I vinter gjekk han annankvar dag med ei sykkeltralle på 70 kg på asfalt. Dei dagane han har hatt kviledag vart det to eller tre mil då òg.

Uoffisiell over folk som har gått Noreg på langs: Ekspander/minimer faktaboks Lindesnes fyr har ei bok som der dei som ønskjer kan skrive seg inn. Det kan vere enkeltpersonar eller fleire i lag. Oversikta under viser talet på innskrivninger i boka: 2023 = 25 stk. (per 20. juli) 2022 = 32 stk. 2021 = 35 stk. 2020 = 40 stk. 2019 = 68 stk. 2018 = 69 stk.

– Då har eg gjerne vore på ein fjelltopp eller innom ulike organisasjonar. Det er alltid eit eller anna som skjer dagleg.

Haugland har valt ut Kreftforeningen slik at dei kan få pengane han samlar inn. Det er fordi dei skal få forska meir medisinar mot kreft.

Stian Haugland går Noreg på langs Foto: Privat

– Eg trur vi er over 180.000 kroner akkurat no. Målet er 250.000 kroner.

Han skal gå i mål 7. august på Nordkapp.