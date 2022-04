De to reineierne fra Indre Finnmark hadde brutt veitrafikkloven på hver sin kant, men sakene endte med samme resultat i retten:

Begge fikk kortere inndragning av førerkortet enn aktor ba om. Sameretten var en del av argumentet.

Mannen i 50-årene kjørte med promille i Karasjok i september i fjor. Han innrømte alt, fikk 18 dagers fengsel og 30.000 kroner i bot.

Mannen i tenårene holdt 144 kilometer i timen i 80-sonen på bergsletta i Tromsø i februar i år. Han innrømte også forholdet og ble dømt til 14 dagers fengsel.

Bruker FN-regler

Det uvanlige i saken kommer når retten skal bestemme hvor lenge de to skal miste førerkortet.

Trolig er det første gang noen bruker folkerettens regler om urfolk som begrunnelse for å sette ned tapstiden.

Dommen legger opp til en forskjellsbehandling på etnisk grunnlag. Derfor bør den ankes, mener påtaleleder Morten Daae hos politiet i Finnmark.

Tingretten i Tana ble opprettet spesielt for å bygge på kunnskap om samisk kultur og rettsoppfatninger. Foto: Bjarne Riesto / Bjarne Riesto

Dommeren, sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors, viser til FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Artikkel 27 i denne konvensjonen er en viktig del av sameretten. Den handler om at folk skal ha rett til å utøve sin egen kultur i vid forstand. Det omfatter også retten til å drive tradisjonell næringsvirksomhet knyttet til naturressursene.

Dommeren viser også til ILO-konvensjon 169 om urfolk.

Begge de tiltalte trenger førerkort for å ta vare på reinsdyra, heter det i dommen. Det gjelder spesielt i år, hvor det er beitekrise på vidda og behov for å kjøre ut fôr.

Veitrafikkloven og forskriften om tap av førerkort åpner for at retten kan sette ned tapstida. Det kan skje hvis det vil virke «urimelig hardt» eller fremstå som «vesentlig mer byrdefullt enn det som normalt kan påregnes».

«Retten mener videre at hensynene bak urfolksrettigheter (...) taler for at tap av førerrett, i en kritisk situasjon for siktedes reindrift, bør settes lavere enn tapsforskriftens minstenivå», heter det i dommen mot promillekjøreren.

Han må være uten førerkort i bare 8 måneder, mens aktor ba om 19 måneder.

For tenåringens del går retten ikke under minstetiden på 13 måneder, men tapstida er kortere enn de 16 månedene aktor ba om.

Påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt innstiller på at de to dommene blir anket til lagmannsretten. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Skille på avstamming?

Påtaleleder Morten Daae hos politiet i Finnmark sier de aldri tidligere har opplevd at urfolksretten er brukt på denne måten.

Han mener argumentasjonen fra tingretten legger opp til en urimelig forskjellsbehandling.

– Det er jo andre enn urfolk, og andre yrkesgrupper enn reindriftsutøvere, som også har behov for førerkort i sin yrkesutøvelse. Dette må få betydning for dem også. Ellers vil det bli en urimelig forskjellsbehandling, sier Daae.

– Hva er forskjellen på en som driver med reindrift og en bonde om er avhengig av traktoren for å ta vare på sine dyr? Hvis du bruker ILO-konvensjonen og skiller på det samiske, vil du da måtte skille mellom en bonde med samisk avstamming og en uten? Dette har betydning langt ut over disse to konkrete sakene, sier Daae.

– Det utfordrer regelverket vi har om inndragning av førerkort.

Den ene av de to sakene hører inn under Troms politidistrikt, og Daae kan ikke svare for dem. Men han vil anbefale politimesteren å anke den andre saken.

Det var den profilerte Karasjok-advokaten Trond Biti som forsvarte de to mennene. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Skjønner jussen og næringen

Forsvarer Trond Biti er forberedt på at dommen vekker oppsikt.

– Man skjønner jo godt i Norge at det fort kan bli overskrifter med en slik argumentasjon. Likhetsprinsippet er sterkt, sier Biti til NRK.

Han er ikke overrasket over dommen, og mener den vil se helt grei ut for alle som kjenner både jussen og reindriftsnæringen godt nok.

Advokaten viser til at SP-konvensjonen gir staten en særskilt plikt til å ivareta samiske tradisjoner og næringer. Og reindrifta er helt avhengig av svært omfattende kjøring:

– I samisk reindrift trenger man skuteren hver dag på jobb. Noen kjører sju-åtte mil hver dag for å se til at reinen ikke drar over til nabodistriktet. En bonde, i hvert fall i Karasjok, trenger den ikke for å gå i fjøset og mate dyrene.

Biti er forberedt på å forsvare sakene i lagmannsretten om han må, men håper dommene fra tingretten blir godtatt.