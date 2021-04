Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Asko har full oversikt over hva nordmenn har handlet i butikkene under koronapandemien.

Deres tall viser blant annet at det har vært en 30 prosents økning i kjøttsalget. I tillegg har salget av kioskvarer som potetgull, brus og sjokolade økt betraktelig.

– Tallene kan tyde på at vi har koset oss mer og hatt mer tid til å lage mat fra bunnen, sier administrerende direktør i Asko Nord, Grete Ovanger.

I tillegg har det vært et stort salg av energidrikker.

– Vi har kanskje trengt ekstra energi på hjemmekontor, så energidrikker har det gått mye av.

Også bakervarer som gjær, mel, egg og kanel har det vært en markant økning av.

– Vi har aldri solgt så mye gjær før som under pandemien. Jeg tror Norge må ha blitt verdensmestere i baking i denne tida, sier hun.

Administrerende direktør i Asko Nord, Grete Ovanger. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Dårlig psykisk helse kan føre til vektoppgang

Flere studier viser også at mange av oss er blitt tyngre og har fått mer usunne vaner under koronapandemien.

I en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI) svarer hele 29 prosent av deltakerne under 50 år at de har gått opp i vekt. Endringen er størst blant yngre voksne, der 34 prosent av dem mellom 18 og 24 år oppgir at de har hatt en vektoppgang det siste året.

Maria Arlen Larsen er lege med overvekt og fedme som spesialfelt. Hun er ikke overrasket over funnene.

– Vanene våre har jo endret seg. For mange har det vært mye hjemmekontor og man har kanskje vært mer i ro og ikke beveget seg like mye som tidligere, sier hun.

Maria Arlen Larsen er lege med overvekt og fedme som spesialfelt. Foto: Ørjan Hansen / NRK

– Og ikke minst har korona vært en stressfaktor for veldig mange, og det gjør at vi fort endrer både matvaner og generelle livsstilsvaner.

Flere undersøkelser viser at for mange har koronapandemien har vært en stor psykisk belastning. Flere oppgir at de sliter med ensomhet og psykiske plager, og en av fire sier de ikke er fornøyde med livet.

– Vi vet jo at livskvalitet og mental helse har en sterk sammenheng med livsstil, så det å ha fokus på hvordan vi faktisk har det tror jeg er en av nøklene til å motvirke vektoppgang under pandemien.

– Det er bekymringsfullt

Larsen er også bekymret for hvordan koronapandemien har påvirket barns livsstilsvaner.

Dette vet man foreløpig lite om i Norge.

– Men vi vet at vanene deres har endret seg, og vi vet også at de vanene man får i ung alder, påvirker helsa senere i livet.

– Kan vektoppgang og usunn livsstil bli et vedvarende folkehelseproblem?

– Trendene viser så langt at de som i utgangspunktet er tunge blir tyngre, og de som allerede har usunne livsstilsvaner får enda mer usunne vaner. Og det at noen får dårligere levekår over tid er bekymringsfullt. Så her er det viktig å være forutseende og gjøre noen forebyggende tiltak.

Vi har drukket mye sukkerfri brus under koronapandemien. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Har iverksatt tiltak

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, deler bekymringen.

– Dersom det er slik at vekten øker, kostholdet blir dårligere og at vi alle blir mindre fysiske aktive er dette selvfølgelig alvorlig for folkehelsen, og det er bekymringsfullt. Spesielt hvis det blir varige endringer.

Bjerke sier dette er noe regjeringen vil følge nøye med på i tiden fremover.

– Vi vet at det er en økning av psykiske plager som følge av strenge smitteverntiltak, og at fysisk og psykisk helse henger veldig tett sammen, og dette er noe vi er veldig oppmerksomme på.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke. Foto: Helse og omsorgsdepartementet

– Hvilke tiltak har dere iverksatt under pandemien for å motvirke dette?

– Vi har allerede handlingsplaner både når det gjelder å øke fysisk aktivitet i befolkningen, og på kostholdsområdet. Det går blant annet på å tilrettelegge for at det skal være enkelt å leve sunt, og at det planlegges for at det skal være lett tilgang til gang- og sykkelveier og turmuligheter i nærmiljøet, sier hun og legger til;

– Under pandemien har vi blant annet bevilget mye penger til frivilligheten for å stimulere til at det fortsatt kan være møteplasser under forhold som ivaretar smittevernreglene. Men dette er et langsiktig arbeid, og det er vanskelig å se umiddelbare resultater.

Også vekst i kjøp av sunne matvarer

Tallene fra Asko viser imidlertid ikke bare en negativ trend. Det har også vært en stor vekst i kjøp av frukt, grønnsaker, fisk og andre sunne produkter.

– Mellombar har vært vår største salgssuksess og det har vi vært utsolgt for mange ganger. Så det er tydelig at mange er ute og går tur, sier Grete Ovanger, administrerende direktør i Asko Nord.

– Vi ser også at det går mye mer i sukkerfri brus. Der har vi hatt en markant økning på omtrent 60 prosent. Så det ser ut til at vi i Norge er flinke til å ikke drikke på oss kalorier, og det er jo positivt.

Også lege Maria Arlen Larsen mener de foreløpige tallene om vektoppgang ikke må svartmales.

– Det er viktig å understreke at det er flere som faktisk har gått ned i vekt og som har blitt mer aktive. Det viktigste blir å tenke på løsninger for hvordan man kan hjelpe befolkninga i riktig retning, og det er til syvende og sist et samfunnsansvar for det offentlige og helsepersonell.

Legens «sunnhetstips» til folk Ekspandér faktaboks Lag en god hverdag for deg selv - vær sammen med mennesker på en trygg koronamåte som gjør at du har det bra.

Kom deg ut i frisk luft.

Sørg for gode rutiner.

Se på hvilke usunne vaner du har fått under pandemien, og velg en vane du vil endre til å begynne med. Ha fokus på en ting om gangen.

Fokus på å veie seg regelmessig kan være lurt for enkelte - dersom man vil opprettholde vekta man har eller unngå vektoppgang.

Søk hjelp og oppfølging hos helsepersonell - det er ofte forbundet med langvarige resultater.