– Vi har ute stillingar omtrent heile tida. Og i år har vi eit ønske om å tilsetje 20 stykke berre lokalt her i Harstad, seier Kristoffer Svendsen.

Han er anleggs- og lokasjonleiar for Aibel i Harstad, og har ansvar for rekruttering av nye tilsette.

Harstad er ein verfts- og leverandørby 68 grader nord, midt mellom dei nordnorske fylkeshovudstadene og kraftsentera Bodø og Tromsø.

Her er arbeidsløysa omtrent lik null, og mange bedrifter slit med å få tak i den kompetansen dei treng. Slik er tilfellet i heile Troms og Finnmark.

Kristoffer Svendsen, anleggs- og lokasjonleiar for Aibel i Harstad med ansvar for rekruttering av nye tilsette. Foto: Eirik Hind Sveen

Det gjer at Aibel slit med å få tak i folk. Behovet er ekstra stort no fordi leverandøren tidlegare i år landa ein milliardkontrakt innan olje og gass på Equinors gassanlegg på Melkøya ved Hammerfest.

– I dag er det prosessingeniørar og ingeniørar som har bakgrunn innan teknisk tryggleik som er dei vanskelegaste å rekruttere, seier Svendsen.

Han saknar meir styrke frå politikarane for å få fram og vise at Nord-Noreg er attraktivt.

Vil ha meir samarbeid

Høgres ordførarkandidat i kommunevalet i Harstad, Nina Dons-Hansen, meiner meir må til for at Harstad skal vere ein attraktiv stad å bu og jobbe.

– Eg trur mykje av løysinga er at kommunen og næringslivet, eldsjeler og dei som har ambisjonar må samarbeide endå meir. Der synest eg kanskje ikkje Harstad kommune har vore god nok fram til no, seier Dons-Hansen.

Nina Dons-Hansen, ordførarkandidat for Harstad Høgre. Foto: Eirik Hind Sveen

For i kulissane bak dei tomme vaktlistene til bedriftene lurer eit befolkningsspøkjelse. Men ordførar Kari-Anne Opsal frå Arbeidarpartiet meiner det ikkje er politikarane som skal ha skulda.

– Det er den same demografiske utviklinga som er i heile Vest-Europa. Distrikta merkar det før sentrum. Nord merkar det før sør. Kva skal vi gjere med det; Skal vi leggje oss ned å døy? Nei, det kan vi ikkje. Vi er nøydde til å tiltrekkje oss folk og jobbe smartare.

Harstad er Nord-Noregs tredje største bykommune, med vel 20.000 innbyggjarar. Foto: Veronica Turnage

Opsal meiner små byar som Harstad no er i same situasjon som småkommunar i Troms var for 30 år sidan. Derfor meiner ordføraren at det må jobbast hardt for at folk skal vilje bli verande, og med folk siktar ein til unge lovande.

Satsar ungt

Opsal fortel at kommunen har ei eiga ungdomssatsing med tiltak som skal gi unge god oppvekst, og knytte gode band som gjer at dei har lyst til å komme tilbake.

– For vi har jo arbeidsplassar, og då er det noko anna som skal til for at dei skal komme tilbake igjen. Det er ikkje nok å ha arbeidsplassar lenger, du er nøydd til å by på noko meir, som heimstad og bustad, seier ho.

Ordførar i Harstad, Kari-Anne Opsal. Foto: Eirik Hind Sveen

Dons-Hansen er samd i at det bør gjerast ein innsats retta mot dei unge harstadværingane.

Ho trur minne om ein god oppvekst og skulegang kan få dei til å bli – eller flytta tilbake.

– Når dei eventuelt flyttar ut for å ta ein jobb eller reise litt rundt i verda, så hugsar dei ryggsekken og tenkjer «hit har eg lyst til å flytte tilbake».

For nettopp dette med moglegheiter, ei kjensle av ei framtid, meiner Kristoffer Svendsen hos Aibel, er avgjerande for framtidas Nord-Noreg.

– Det er kanskje enklare å ta eit val om å flytte tilbake til regionen når ein veit at regionen har ei framtid, seier han.