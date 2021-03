Rypen ikke lenger rødlistet – ny status påvirker ikke jakten

Fjellrypen og lirypen skal ikke lenger være rødlistet.

Nå er statusen for begge foreslått endret fra nær truet til livskraftig.

– Kort fortalt betyr dette at sannsynligheten for at artene dør ut, er liten, forklarer Bård Stokke. Stokke er seniorforsker hos Norsk institutt for naturforskning (Nina) og gruppeleder for rødlistekomiteen for fugl.

Grunnen til den nye klassifiseringen er at rypebestanden er blitt stabil siden forrige rødliste ble publisert i 2015.

– Det er ikke noe grunn til å rødliste fjell- og lirype i 2021, siden de har hatt en økende bestand de siste tre generasjonene. Det er et viktig kriterium i rødlistesammenheng, forklarer Stokke.

Rypejakten vil ikke påvirkes av artenes endret status. Foto: FeFo

Påvirker ikke jakten

Geir Thrane, Fylkesleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Finnmark, sier det er en gledelig nyhet. Men han er ikke overrasket.

– Vi ser ikke at rypen er truet. Rypebestanden svinger voldsomt, det gjør den naturlig, og det har den gjort i alle år.

Thrane mener at den nye klassifiseringen ikke vil ha påvirkning på antallet ryper som felles ved neste jaktsesong.

– Her foregår det årlige bestandsestimeringer av spesielt lirypen. Jakten og kvoter blir regulert etter hvor mye ryper vi har i terrenget, sier Thrane.

Likevel presiserer han at NJFFs ikke leker rypeforvaltning, og at det legges ned mange timer hvert år for å telle rypene i regionen.

– Jegerne er ganske bevisst på at man tar ikke mer fugl enn at man har bestand fremover.

Thrane får støtte av Einar Asbjørnsen fra Finnmarkseiendommen (FeFo). De forvalter jakta som skjer i Finnmark. De siste årene har kvotene for å skyte småvilt gått ned, da det har vært mindre rype på Finnmarksvidda. Asbjørnsen sier FeFo har stor fokus på bærekraftig forvaltning av småvilt, spesielt fjellrype og lirype.

– Vi har hatt fokus på forvaltning fra tiden før artene kom på rødlisten, det har vi fortsatt med i perioden de har vært rødlistet og vi fortsetter med det videre, sier han.

Asbjørnsen tror ikke at den nye statusen vil påvirke forvaltningen eller jakten av rypen.

De ulike artene i Rødlisten legges inn i disse kategoriene. Foto: Skjermdump

Foreløpig Rødliste

Av de andre artene på rødlisten er villrein. Villreinen er nemlig en av artene som har endret status til det mer alvorlige. I 2015 ble arten kategorisert som livskraftig, men grunnet blant annet skrantesyke og reell populasjonsendring får den nå status som nær truet.

Totalt er der 91 eksperter som siden 2020 har jobbet med en ny og oppdatert rødliste. Rødlisten har som formål å gi en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut i Norge.

Artsdatabanken har nå offentliggjort den foreløpige rødlisten, og åpner nå for innspill rundt de ulike artene. På den måten kan listen revideres før den endelige listen kommer i november.

Noen av artene på listen er:

– Fjellrype Lagopus muta: Livskraftig

– Lirype Lagopus lagopus: Livskraftig

– Hare Lepus timidus: Nær truet

– Laks Salmo salar: Nær truet

– Rein Rangifer tarandus: Nær truet

– Storskarv Phalacrocorax carbo: Nær truet

– Vanlig uer Sebastes norvegicus: Nær truet

– Pigghå Squalus acanthias: Sårbar

– Ulv Canis lupus: Kritisk truet