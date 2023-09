Klokka 08.27 fredag fikk politiet melding om en alvorlig situasjon på Hagebyen skole i Harstad i Sør-Troms.

Politiet rykket ut og meldte kontroll på situasjonen klokka 08.40.

Klokken 10.28 opplyser politiet at det skal ha vært en trusselsituasjon på skolen.

Politiet skriver i en pressemelding at skolen meldte fra til dem om at en elev skal ha vist fram det som så ut som et skytevåpen og angivelig framsatt trusler.

To våpen av type luftpistoler ble ettertid funnet, og politiet tror disse har tilknytning til hendelsen.

– Vi forstår at dette var en skremmende situasjon for både elever, ansatte og foreldre. Politiet hadde raskt kontroll på situasjonen. Nå skal vi etterforske saken for å kartlegge hva som har skjedd og bakgrunnen for det, sier politistasjonssjef Frank-Magne Sletten.

Våpenlignende gjenstand

Rektor ved Hagebyen skole, Magne Johansen, opplyser til NRK at noen elever skal ha observert en person med en våpenlignende gjenstand.

Han sier situasjonen er avklart, og at de driver skole som normalt.

– Det var en enkeltstående hendelse, og situasjonen er under full kontroll, sier Johansen i en pressemelding.

Politiet melder at de har kontroll på den aktuelle trusselutøveren.

Ingen personer skal være fysisk rammet eller skadet.

– Politiet kommer med mer utfyllende detaljer så fort som mulig, men viktig at vi får snakket med vitner og involverte før vi kan utdype så mye mer, skriver politiet i loggen sin.