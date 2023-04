Rydder opp etter skredet på Reinøya: – Blir tatt opp med verdighet og respekt

– Det er et omfattende oppryddingsarbeid. Det er tunge snømasser, og et bredt skred som er gått over veien.

Det sier Tord Bentzen, byggeleder i Troms og Finnmark fylkeskommune. Han leder arbeidet med å rydde opp skredrestene fra fylkesvei 7908, etter snøskredet som gikk på fredag 31. mars.

Et bolighus og et fjøs som ble tatt av skredet, og ekteparet som bodde på gården mistet livet i skredet. De over 100 dyrene på gårdsbruket omkom også.

– Det er jo et lite miljø her ute på Reinøya. Det er nære relasjoner mellom dem som utfører jobben og de som har omkommet i skredet. Skredet blir tatt opp med verdighet og respekt, og på en rolig måte, sier Bentzen.

Ekteparet som bodde på gården og over 100 dyr omkom i skredet. Foto: August Hansen / NRK

Stort oppryddingsarbeid

Over veien har snømassene en høyde på et par meter.

I tillegg ligger det rester av bebyggelse og døde geiter igjen, men mye av gården ble dratt ut på havet av skredet.

Mandag ryddet sivile og Kystvakten opp rundt 150 kubikkmeter i sjøen.

To gravemaskiner, en traktor og en hjullaster brukes til å rydde veien. Foto: Tord Bentzen/TFFK

– Men det er en del materiale og dyr som må bort før vi kan åpne veien, sier Bentzen.

Det bor 30 fastboende i Grøtnesdalen, og tirsdag er fortsatt ikke alle kommet seg hjem etter de ble evakuert på fredag.

I tillegg til at veien har vært stengt siden raset, førte også raset til et strømutfall i området rundt skredet.

Materiale, geiter og store mengder snø må ryddes bort fra veien. Foto: TORD BENTZEN/TFFK

– Det gjør at det de kommer hjem til er kalde hus, kanskje frosne vannledninger, og er i alle fall uten strøm. Det er nok ikke enkelt for dem å finne seg bekvem med å dra tilbake da, sier Leif Hovden, kommunedirektør i Karlsøy kommune.

– Må ta hensyn til skredfaren

– Vi er en kommune som er sterkt berørt av skredfare, i den betydning at det stort sett er røde farekart over alle våre øyer i enkelte bygder, sier kommunedirektøren.

Han understreker at det må tas hensyn til, både når det gjelder husbygging og fastboende i eksisterende boligfelt.

Leif Hovden, kommunedirektør i Karlsøy kommune, forteller at flere bygder i kommunen er utsatt for snøskred. Foto: August Hansen / NRK

– Det må gjøres på en måte som gjør at folk er betrygget på at det er god nok kartlegging som er gjort, og at det ikke er risiko for liv og helse at de bor der de bor, sier Hovden.

Kommunen har pågående arbeid med skredsikring i Vannvåg, som er den mest skredutsatte bygda i kommunen. Der er det satt i gang ny kartlegging av rasutsatte steder.