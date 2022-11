– Det kan virke som den ene hånden ikke vet hva den andre gjør fordi riksadvokaten beordrer oss blokkert, men vi er allerede blokkert.

Det sier Thomas Nilsen, redaktør i nettavisen The Independent Barents Observer.

Nettavisen holder til i Kirkenes og publiserer både på engelsk og russisk. Den har vært blokkert i Russland siden 2019.

Men nå blir de altså for andre gang bedt om å stenge, og det fra høyere russisk hold.

24 TIMERS FRIST: I brevet fikk Barents Observer frist på 24 timer for å ordne opp i det russiske myndigheter mener er feil, men uten å spesifisere hva slags artikkel eller artikler det gjaldt. Foto: Kristina Kalinina

I helgen fikk redaksjonen et brev fra den russiske riksadvokaten, Igor Krasnov. Der beordrer han den frie og uavhengige avisen blokkert.

Ifølge Krasnov publiserer Barents Observer falske nyheter og et ønske å om undergrave den politiske situasjonen i Russland, men viser ikke til konkrete eksempler.

– Mer alvorlig

Redaktøren i Kirkenes forteller at denne henvendelsen er annerledes enn for fire år siden.

– Det er mer alvorlig fordi det nå kommer fra den øverste påtalemyndigheten i Russland. Og begrunnelsen de har for å vedta Barents Observers blokkert er annerledes denne gangen, sier Nilsen.

– På hvilken måte da?

– I februar 2019 var det en enkeltsak som var årsaken til at de blokkerte oss. Denne gangen beordrer den russiske riksadvokaten hele avisen stengt ned. Og det gjør han ut fra at han mener at vi undergraver den russiske føderasjonens sikkerhet.

BREV: I dette brevet beordrer den russiske riksadvokaten å stenge ned Barents Observer. Foto: Barents Observer

Styreleder i Barents Press Norge, Amund Trellevik, er ikke overrasket over henvendelsen.

– Det viser hvor presset russiske myndigheter er for å stenge ned alt av kritisk journalistikk. Det viser hvor ille det står til med pressefriheten i Russland.

Trellevik forklarer at russiske myndigheter vet selv at medier som Barents Observer ikke kommer til å stenge på grunn av slike henvendelser. Han mener det er et retorisk grep fra myndighetenes side.

ILLE PRESSEFRIHET: Amund Trellevik er styreleder i Barents Press Norge. Han sier at beskjeden om å stenge ned medier viser hvor ille det står til med pressefriheten i Russland. Foto: Ole Åsheim / Nordlys

– Ignorerer hele henvendelsen

I brevet stos det at Barents Observer hadde en frist på 24 timer, men det blåste avisen i.

– Om det er 24 timer eller 24 dager spiller ingen rolle. Vi føler oss veldig trygge på det vi gjør, nemlig å ignorere hele henvendelsen, sier Nilsen.

Redaksjonen kommer til å fortsette å skrive fritt og uavhengig, slik de har gjort siden 2019. De vil på ingen måte la seg påvirke hva russiske myndigheter måtte mene om deres journalistikk.

FORTSETTER SOM FØR: Barents Observer forteller at journalistikken deres ikke vil bli påvirket av det russiske brevet. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Derimot mener Nilsen at brevet er et bevis på at de når gjennom sensurmuren til russiske myndigheter.

– Det er et paradoks, men det er en bekreftelse at vi når veldig godt ut til våre lesere i Russland.

– Hvordan vil en eventuelt ny blokkering påvirke dere?

– Rent teknisk vil den ikke påvirke oss i det hele tatt. Vi har gode tekniske løsninger for å komme forbi den russiske sensuren, og det kommer vi til å fortsette å gjøre, sier Nilsen og legger til:

– At den russiske riksadvokaten sender dette brevet beviser at våre tiltak for å komme forbi virker.