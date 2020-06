Russerne lot seg provosere av Nato. Planlegger storøvelse i Arktis

– Øvelsene er ikke rettet mot noen, men de har blitt planlagt på grunn av den internasjonale situasjonen.

Det sier lederen for den russiske nordflåten, admiral Aleksandr Moiseyev, i et intervju med nettavisen til det russiske forsvarsdepartementet Krasnaya Zvezda.

– Det russiske forsvarsdepartementet legger vekt på å styrke vår forsvarsevne i den Arktiske regionen, fortsetter han.

Det var The Barents Observer som først omtalte saken.

Ifølge Krasnaya Zvezda skal russerne mobilisere 30 militære skip, mer enn 20 militærfly, samt ubåter og supplyskip.

Nøyaktig når øvelsen skal finne sted kan ikke admiral Moiseyev si noe om ennå. Men han sier til det russiske nettstedet at det vil starte i juni. Noen av øvelsene vil finne sted i Barentshavet, mens andre øvelser skjer utenfor norskekysten.

Dette er tredje året på rad at den russiske Nordflåten gjennomfører øvelser av denne størrelsen i det aktuelle området.

Storøvelsen skjer kort tid etter at det amerikanske og det britiske sjøforsvaret gjennomførte flere øvelser utenfor norskekysten og i Barentshavet.

Sergej Rudskoj, sjef for operasjonsstaben i den russiske generalstaben, er tydelig på hva de mener om øvelsen som fant sted i mai.

PROVOSERT: Russerne lot seg tydeligvis provosere av de britiske soldater om bord på skipet HMS «Kent» i Norskehavet 1. mai. Foto: Dan Rosenbaum / The Royal Navy

Ren provokasjon

Til nyhetsbyrået TASS forteller Rudskoj at den russiske generalstaben mener hele Nato-øvelsen i mai var provoserende.

Rudskoj bemerker hevder dette var den første øvelsen av sitt slag siden den kalde krigen, og fant sted like før feiringen av 75-årsjubileet for seieren over Nazi-Tyskland.

Samtidig hevder de at NATO-styrkene øvde på å treffe mål på russisk territorium, og på å avskjære russiske ballistiske missiler.

– Vi ser på dette som en provokasjon, selv om USA varslet oss om øvelsen kort tid før marinestyrken ankom Barentshavet, sier Sergej Rudskoj til nyhetsbyrået TASS.

FLERE ÅR PÅ RAD: Den russiske nordflåten har hatt store øvelser i Arktis tre år på rad. Her fra en tidligere øvelse. Foto: Den russiske nordflåten

– En del av mønsteret

Svein Vigeland Rottem er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Han tror ikke den russiske storøvelsen nødvendigvis er et direkte svar på Nato-øvelsen i mai.

– Men samtidig er det jo en del av et større mønster av reaksjon og respons på det vi ser i Arktis. Dette handler om den geopolitiske spenningen mellom Russland og vesten, sier Rottem.

– Det er nok en del av et mønster vi vil se jevnlig, så jeg tror det er viktig å se på det store bildet, ikke enkeltstående hendelser her.

Han tror generalstaben kommer med sine uttalelser mest for å tilfredsstille den russiske opinionen.

– Men den økte aktiviteten utenfor kysten vår kan være skremmende i seg selv, sier Rottem, som mener Norge må være sitt ansvar bevisst.

– Dette skaper en spenning som ikke gagner Norge. Her må Norge bruke sin diplomatiske rolle. Vi kan ikke sitte passivt å se på et denne spenningen bygger seg opp.

Forsvarets operative hovedkvarter ønsker ikke å problematisere russernes øvelser.

Helt normalt

– Det er ingenting som tyder på at dette er et motsvar til øvelsene i mai. Russisk aktivitet har økt jevnt og trutt. På lik linje med andre land har de både små og store øvelser hele året, sier pressetalsmann fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) Jørn Hammarbeck til NRK.

I og med at øvelsen skal finne sted i internasjonalt farvann, har ikke russerne varslingsplikt for denne type øvelse. Det norske forsvaret fikk informasjonen om den planlagte øvelsen gjennom russiske medier i går.

– Vi vet ennå ikke hvordan de har tenkt gjøre dette, om det er et fåtall fartøy som skal øve sammen, eller om de samler alle i én eller flere større øvelser. Dersom de samler fartøyene vil jeg si at dette er en stor øvelse, sier Hammarbeck.

– Hvordan vil Norge forholde seg til dette?

– Vi følger våre vanlige rutiner og følger med på det som skjer i våre interesseområder. Vi har dialog med Russland gjennom forskjellige kanaler. Vi forventer at de følger internasjonale regler i forbindelse med denne øvelsen, noe vi har god erfaring med.