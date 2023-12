– Det er mogleg at sosiale medium kan vera ei plattform for russiske interesser å treffa personar som kan driva med etterretningsaktivitet i Noreg.

Det seier Johan Roaldsnes, leiar for PST i Finnmark.

KJEND SAK: – Me er kjende med kva informasjon som blir etterspurd. Og me held kontakt med eigarane av informasjonen, seier PST-sjef i Finnmark, Johan Roaldsnes. Foto: Kristin Humstad / NRK

Ifølgje Ukrainske Pravda, og TV-kanalen Current TV, er russiske spesialagentar i gang med å rekruttera vanlege folk i Nord-Noreg til å spionera for seg.

ABC-nyheiter skriv at ein del av agentane hevdar å vera knytt til Russian Geographical Society. Organisasjonen har likevel ifølgje nettavisa tilknyting til den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu.

Rekrutteringa skal mellom anna skje via sosiale medium.

Dette er ikkje ukjent for PST-sjefen.

– Med mangel på etterretningsoffiserar under dekke ved ambassaden i Oslo, antek PST at dette stiller større krav til dei russiske tenestene. Mellom anna i korleis dei skaffar nødvendig informasjon, seier Roaldsnes.

Dei påståtte russiske agentane ønskjer informasjon om militære anlegg, i tillegg til energiproduksjon og -forsyning.

Aktiviteten har auka

Ifølgje Current TV skal personar busett i både Alta og Tromsø ha vorte prøvd verva.

PST-sjef Roaldsnes vil verken stadfesta eller avkrefta informasjonen i nyheitssaka. Han ønskjer heller ikkje å kommentera talet på eller omfang.

Det same gjeld for politimeisteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta.

Men ein ting er dei begge klare på: Den russiske trusselen og aktiviteten i nord har auka. Og ikkje minst har han endra karakter.

– Ja, det har vorte meir massivt. Den tryggingspolitiske situasjonen har endra seg, og derfor har Noreg vorte meir attraktiv for denne typen aktivitet, seier Hætta.

– Trusselen har auka. Truleg som eit uttrykk for endra risikovilje. Og at dei søkjer nye måtar å få tak i informasjonen som tidlegare var lettare å få tak i, utdjupar Roaldsnes.

Og han legg til:

– Me er kjende med kva informasjon som blir etterspurd. Og me held kontakt med eigarane av denne typen informasjon.

Mistenkjelege bilete

At russisk etterretning kartlegg infrastrukturen i Noreg er ikkje noko nytt.

I 2017 gjekk dåverande PST-sjef Benedicte Bjørnland ut og sa at Russland og andre framande makter jobbar for å få informasjon om tre felt:

forsvar og beredskap

politiske avgjerder

kraft- og kommunikasjonssektoren

Dette kan handla om viktige knutepunkt langs veg eller til sjøs.

NRK kjenner til at politiet også følgjer med på kva som blir lagt ut av foto på mellom anna Google Maps.

I 2013 vart eit fotografi av ei bru i Kautokeino lasta opp.

Det spesielle med dette fotografiet er at det viser brukarane – altså korleis brua er bygd opp.

At turistar tek seg bryet med å ta denne typen foto blir sett på som underleg.

Bildet av brua over Kautokeinoelva ved Gievdneguoika, er teken i 2013. Fotografen skal vera ein person med bustadadresse i Ukraina. Foto: Google Maps

Fryktar auka spenning

Også professor ved Universitetet i Tromsø, Gunhild Hoogensen Gjørv, ser teikn på at Noreg det siste året har fått auka betydning for Russland.

I august sette Russland Noreg på lista si over uvennlege land.

– Dette er ein måte å seia frå om at Noreg har vorte ein større del av trusselbiletet deira. Dette kan bety auka aktivitet mot Noreg i form av hacking, innhenting av informasjon og sabotasje, seier Gjørv til Dagsavisen.

Gjørv trur me framover vil få sjå auka spenning på den norsk-russiske grensa. Og også i Barentshavet.

Professor i kritiske freds- og konfliktstudium ved Noregs arktiske universitet UiT, Gunhild Hoogensen Gjørv, trur me vil få sjå auka aktivitet mot Noreg i tida framover. Foto: UiT

– Ver tru mot Noreg

Fylkesordførar i Finnmark, Hans Jacob Bønå (H), er ikkje overraska over auka aktivitet frå Russland på norsk jord.

Bønå er nyleg, i lag med ordførar Magnus Mæland i Sør-Varanger, vorte utsett for det han fryktar er uønskt russisk aktivitet.

Fylkesordføraren understrekar no behovet for auka fokus på tryggleik og beredskap i fylket.

– Eg håpar folk i Finnmark er tru mot fylket og Noreg. Og at dei ikkje lèt seg lokka same kor freistande det måtte vera.

Og han legg til:

– Det kan vera svært straffbart å oppgi sensitiv informasjon om landet til framande makter. Plutseleg har du vorte spion. Og det kanskje utan eigentleg å vera klar over det. Så vêr forsiktig, seier Bønå.

BETENKT: – Det overraskar ikkje. Men eg er litt bekymra om vanlege folk har vorte prøvd vervet, seier han. Foto: KAROLINE SØRENSEN BRANDTZÆG

– Ta kontakt

Politimeister Ellen Katrine Hætta oppmodar folk om å ta kontakt dersom dei opplever noko dei trur kan vera spionasje.

– Meld frå til politiet eller PST. Så kan me sjekka om det er hald i mistanken. Me behandlar alle tips diskret. Og så gir me tilbakemelding til melder om kva me har funne ut.

– Kvifor er dette viktig?

– Det er viktig å ta ned ting dersom me kan. Me ønskjer ikkje å stigmatisera russarar. Og me ønskjer ikkje å skapa unødige konfliktar med naboen vår i aust, seier Hætta.