– Jeg har aldri tidligere opplevd et så stort krav for ulovlig beite.

Det sier Widar Skogan, direktør for reindriftsavdelingen i Landbruksdirektoratet.

Widar Skogan, direktør for reindriftsavdelingen i Landbruksdirektoratet, bekrefter å ha mottatt krav for ulovlig beite. Han vil møte det russiske nasjonalparkstyret i løpet av andre halvår 2023 for å diskutere saken.

Det var desember i fjor at ansatte ved den russiske delen av Pasvik Nasjonalpark, oppdaget en reinflokk som beitet langs Rajakoski-Nikel-motorveien.

Det norske grensekommissariatet ble ifølge iFinnmark varslet, og russerne foreslo et møte for å drøfte dyrenes grensekryssing.

Totalt varte reinens ekspedisjon i Russland drøyt to måneder. Reinene ble overlevert tilbake til Norge 14. januar.

Sprik i kravene

Ifølge dokumenter som iFinnmark har fått tilgang til, har det russiske nasjonalparkstyret to forskjellige krav på hva de krever for reinens ulovlige beite og grensekryssing.

Det ene er på drøyt 50.000 kroner. Det andre kravet er på nærmere 47,2 millioner norske kroner.

– Det stemmer at vi har mottatt krav fra nasjonalparkstyret på russisk side som følge av at norsk rein har beitet ulovlig i Russland. I kravene gir de også uttrykk for at de ønsker en diskusjon for beregning av denne typen hendelser i fremtiden.

– Hvorfor er det så stort sprik i de to kravene?

– Det har jeg ikke noen god kommentar til. Jeg kjenner ikke de vurderingene som er gjort i nasjonalparkstyret.

Møtes for å diskutere

Landbruksdirektoratet ble januar i år tildelt ansvaret for grensegjerdet mot Russland. Tidligere har dette ansvaret hvilt hos Statsforvalteren for Troms og Finnmark.

– Vi har valgt å prioritere å vedlikeholde og reparere gjerdet. Derfor har vi heller ikke hatt tid til å møte det russiske nasjonalparkstyret for å diskutere kravet. Vi har imidlertid blitt enige om å sette oss ned sammen i løpet av andre halvdel 2023 for å finne en løsning.

– Vi har en avtale med Finland som beregner kompensasjon for rein som beiter ulovlig. Det kan godt hende at en liknende avtale og beregning kan være løsningen i forhold til nasjonalparkstyret på russisk side, sier Skogan.