Det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol har igjen fått unntak fra sanksjonsbestemmelsene.

Dermed kan forsyninger fraktes til den russiske gruvebosettingen Barentsburg på Svalbard.

I månedsskiftet november/desember ble en varecontainer sendt med bil fra Murmansk til Tromsø. Tirsdag denne uka gikk lasten ombord på fraktebåten «Norbjørn». Den er nå på vei til Barentsburg.

Containeren inneholder alt fra gruveutstyr og bildeler, til mer hverdagslige ting som tobakk og såpe. Det viser dokumenter NRK har fått innsyn i.

– Nødvendige forsyninger for å sikre driften

Direktør i Trust Arktikugol, Ildar Neverov, ønsker ikke å kommentere saken til NRK.

Men i søknaden som ble levert det norske utenriksdepartementet i midten av november, skriver selskapet at forsyningene er helt nødvendige for å sikre driften av gruva i Barentsburg.

Varene er også viktige for å opprettholde den sosiale infrastrukturen i den russiske bosettingen, heter det i brevet.

Utdrag fra Trust Arktikugols søknad om unntak fra sanksjonsbestemmelsene.

Totalt i denne omgang har det russiske gruveselskapet bedt om tillatelse til å importere 108 ulike varer og utstyr til Svalbard. Her er noe av det som står på den detaljerte lista:

Bolter for sikring av gruveganger

Strømkabler

Ulike taklamper

Luftfiltre

En rekke ulike skruer

Oljefiltre

Flekkfjerner

Vaskemidler

Vannpumper

Kjeledresser for kvinner

Støvler

Varmeapparater

Borekroner

Leppestift

Ansiktspudder

Såpestykker

Flytende såpe på dunk

Ulike sjampoer og balsam

Sigaretter

Fryktet humanitær krise

Norge har innført en rekke sanksjoner mot Russland som følge av krigen i Ukraina. Sanksjonene har også rammet Barentsburg, hvor det i dag bor rundt 350 mennesker.

Forsyninger til Barentsburg har gjennom mange år blitt fraktet gjennom Norge. Først med varebil fra Russland til Tromsø. Deretter med lastebåt til Svalbard.

Men da en ny forsendelse var på vei fra Murmansk til Barentsburg i april, ble containeren stanset på den norskrussiske grensestasjonen Storskog, og nektet videre transport.

Russland protesterte på beslutningen, og mente den kunne føre til humanitær krise i Barentsburg.

Etter lengre tids dialog ble til slutt norske og russiske myndigheter enige om en løsning. I begynnelsen av juli ble den første forsyningscontaineren sendt med fraktebåt til Barentsburg.

Barentsburg på Svalbard, mars 2022. Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Dette er et resultat av intense forhandlinger og god dialog mellom våre departementer. Situasjonen er nå stabilisert, og det akutte problemet redusert.

Det fortalte daværende generalkonsul Sergey Guschin til NRK i juli.

I oktober ble det imidlertid nok en gang gnisninger.

Da ble en container på vei til Svalbard holdt igjen av tollen i Tromsø. Den inneholdt blant annet noen sveisede rør.

Etter det NRK forstår skal det ha vært uenighet om rørene stod på sanksjonslista, eller ikke. Etter noen dager ble imidlertid containeren frigitt, og deretter fraktet til Svalbard.

– Står i en særstilling

Siden sanksjonene mot Russland ble innført i vinter, har Trust Arktikugol ved fire anledninger fått dispensasjon fra importforbudet i den såkalte Ukraina-forskriften. Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Guro Solberg i Utenriksdepartementet i en e-post til NRK.

Ifølge UD står nemlig innbyggerne i Barentsburg i en særstilling på grunn av forholdene på Svalbard. I verste fall kan sanksjonene føre til stans i gruvevirksomheten og skape utilsiktede og krevende forhold for lokalbefolkningen, heter det i dispensasjonen.

«Dispensasjon er gitt for å innføre nødvendige varer for å opprettholde gruvedriften i Barentsburg, og å ivareta lokalbefolkningens behov. I henhold til sanksjonsregelverket er det kun varer som er underlagt importforbud som det må søkes om tillatelse til å innføre til Barentsburg. UD har ikke oversikt over forsendelser som ikke er underlagt sanksjonene», opplyser Solberg.