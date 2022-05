– Nå er det veldig få andre norsk-russiske delegasjoner som møtes. Så sånn sett er det en spesiell setting.

Det sier forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Russland ble i mars kastet ut av det internasjonale havforskningsrådet (ICES), som følge av invasjonen av Ukraina. Her gir 20 medlemsland vitenskapelige råd om fiskebestandene.

Når russerne ikke får gjøre det lenger, har Havforskningsinstituttet i stedet invitert dem til Norge.

– På grunn av at vi må utvikle kvoterådet bilateralt, så er det viktig at vi kan møtes å diskutere hvordan det står til i bestandene. En kan få gode diskusjoner som ofte kan være litt vanskeligere når en må møtes digitalt.

Forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet håper han får møte sine russiske kollegaer i slutten av denne måneden. Foto: Øyvor Bakke / NRK

Det er regjeringen som har bedt forskerne om å fortsette fiskerisamarbeidet med Russland, som ett av få samarbeid.

30. og 31. mai planlegges det et fysisk møte på Svanhovd, rett ved den norsk-russiske grensa i Øst-Finnmark. Huse sier plasseringen er valgt for å gjøre reiseveien fra Russland enkel.

Men en viktig ting må på plass før russerne kan komme til Norge. Visum.

Lengre behandlingstid

Norge har en forenklet visumavtale med Russland. Men sanksjoner gjør at den er satt på vent.

Konsekvensen er lengre behandlingstid for offentlige delegasjoner.

Forskningsdirektør Geir Huse har fått høre at behandlingstiden er åtte dager. Han er betinget optimist.

– Det avhenger litt av visumsøknader. Vi håper at det skal la seg gjøre, sier Huse.

Svanhovd ligger i Øst-Finnmark, nært grensa til Russland.

Utenriksdepartementet opplyser til NRK at eventuelle visumsøknader fra Russland behandles løpende på individuelt grunnlag.

– Det er derfor ikke mulig å si noe om ventetid, sier pressetalsperson Elisabeth Johansen.

UD er ikke kjent med at det kommer russiske delegasjoner til Norge, så møtet vil i så fall være det eneste offisielle besøket for tiden.

Viktige kvoteråd

Delegasjonen fra det russiske forskningsinstituttet Vniro er en gruppe på fire-fem forskere. NRK har forsøkt å få en kommentar fra dem, men har ikke lyktes.

Kvoterådene fra norske og russiske forskere tas med inn i fiskeriforhandlingene mellom Norge og Russland. Disse pågår normalt sett i oktober. Den endelige avtalen bestemmer hvor mye torsk og hyse hvert land kan fiske.

Norge og Russland har hatt fiskerisamarbeid i nesten 50 år. Her undertegnes avtalen i Lofoten i 2008 av Russlands forhandlingsleder Anatolij Makojedov (til venstre) og kollega på norsk side, Jørn Krog. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Professor og ekspert på havrett, Tore Henriksen ved UiT, mener det er viktig at norske og russiske forskere har et godt samarbeid.

– Hvis det ikke foreligger råd til myndighetene så er det stor fare for at det åpnes for et fiske som ikke er bærekraftig. Så det er fornuftig at Norge og Russland kompenserer for bortfallet i ICES, sier Henriksen.

NRK har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om en kommentar til møtet. Artikkelen oppdateres.