Mandag har skolen vært stengt, etter at en av de ansatte i helga fikk påvist covid-19. 120 elever og 5 av den ansattes kolleger er i karantene.

Tirsdag formiddag starter en storstilt massetesting av alle på skolen. Meldinga om dette ble sendt ut mandag ettermiddag, og rektor Tonje Holm sier til NRK at dette gjøres for å få oversikt over situasjonen.

Rektor ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø, Tonje Holm. Foto: Laila Lanes / NRK

Kantina på Kongsbakken skal gjøres om til testlokale og klassene skal møte puljevis.

Tromsø kommune har også sendt ut pressemelding om massetestinga. Totalt er det 24 klasser som skal testes etter at en lærer har testet positivt på koronaviruset.

Vil finne smittekilden

Arbeidet med å rigge til to teststasjoner er allerede i gang.

– Det er mer effektivt for oss å komme dit, og vi har rigget oss sånn at det ikke skal gå ut over kapasiteten på koronasenteret i Kroken, sier fagleder Øivind Benjaminsen.

Testingen vil foregå hele tirsdag, og kommunens personell vil bidra til at dette foregår på en rask og trygg måte.

– Vi skal først teste alle elever som er definert som nærkontakter til læreren som har testet positivt. Deretter tester vi alle øvrige elever som en del av smittesporingen for å kartlegge hvor smitten kommer fra, sier Benjaminsen i pressemeldinga.

Flere smittetilfeller

Skolen sender ut info til elevene om det praktiske ved selve gjennomføringen.

Lærere som er definert som nærkontakter vil bli testet i Kroken. Det er ikke planlagt testing av øvrige lærere inntil videre.

På grunn av et stort antall tester, vil det ta noe tid før prøvesvarene er klare. Tromsø kommune vil komme tilbake til informasjon om dette utover uken.

På Tromsdalen videregående skole har en elev testet positivt på covid-19. Dette har ført til at tre lærere og 17 elever er satt i karantene.

Ved Ishavsbyen videregående skole er en elev smittet. Men siden vedkommende ikke har vært på skolen den siste tida, er det ikke satt inn noen tiltak her.