Rullebanen på Tromsø lufthavn stenges i to timer. Det opplyser Avinor til NRK klokken 18:47.

– Brekkasje på to store fres, sier kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Ylva Celius Trulsen, til NRK, og opplyser at dette fører til at de er ute av drift.

Hun opplyser at det jobbes på spreng med å fikse fresene.

– Har en i reserve, men vil ta betydelig lengre tid å brøyte rullebanen.

STENGT: Rullebanen på Tromsø lufthavn er stengt. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Tett snøvær

Snøværet har ført til problemer flere steder i Nord-Norge torsdag, blant annet forsinkelser på Tromsø lufthavn tidligere på dagen som følge av brøyting av rullebanen.

– Vi brøyter med alle tilgjengelige maskiner. Det snør veldig tett akkurat nå, sier lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen klokken 19:35.

Meteorologisk institutt venter litt snø i Troms natt til fredag, ellers stort sett lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær.

– Prognosene nå er at det skal snø veldig tett fremover.

Påvirkede flyvninger: Ekspander/minimer faktaboks En rekke flyvninger har fått utsatt avgangstid som følge av problemene som har oppstått på Tromsø lufthavn: Widerøes rute 926 til Alta via Sørkjosen

Widerøes rute 875 til Bodø via Andenes og Harstad/Narvik

Widerøes rute 627 til Bergen

SAS’ rute 4425 til Oslo

Norwegians rute 83255 til København

SAS’ rute 4431 til Oslo

Widerøes rute 918 til Kirkenes Følgende ankomster er påvirket: Widerøes rute 927 fra Alta

Norwegians rute 83254 fra København

SAS’ rute 4434 fra Oslo

Widerøes rute 968 fra Vadsø via Båtsfjord, Mehamn, Honningsvåg og Hammerfest NRK presiserer at flere av disse flyvningene hadde avgang/ankomst før problemene inntraff. Sist oppdatert: Klokken 19:55

Mange rammet

Lufthavnsjefen opplyser at de jobber med å se om de klarer å skaffe en alternativ maskin.

En rekke flyvninger sirklet i lengre tid utenfor lufthavnen som følge av forsinkelsene snøværet førte med seg. Den stengte rullebanen har ført til at flere fly av blitt omdirigert til andre flyplasser, blant annet Kiruna og Bodø.

Lufthavnsjef Schrøen forteller at det befinner seg mange personer i terminalen på lufthavnen i øyeblikket.

– Dette rammer dessverre mange passasjerer.

Flere fly på vei til Tromsø har snudd som følge av at rullebanen er stengt. Det har i løpet av dagen kommet store mengder snø i Tromsø.