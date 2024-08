Røyklukt fra skogbranner i Russland: Folk bør lukke vinduene

På grunn av flere lyngbranner i Russland, er det flere steder i Øst-Finnmark som opplever sterk røyklukt og tåke.

Utrykningsleder i Sør-Varanger brannvesen, Morten Meslo, anbefaler folk om å lukke vinduene skulle lukten være ubehagelig.

– I utgangspunktet så er det ikke noe farlig med røyklukt. Hvis noen plages med det, så må de rett og slett ikke lufte, sier Meslo.

Han sier videre at de ikke er bekymret for at brannen skal spre seg til norsk side av grensa.