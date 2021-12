– Mange tror kanskje at spiseforstyrrelser er veldig synlige, men de som har spiseforstyrrelser ser vanligvis helt gjennomsnittlig ut, sier June-Anita Rognmo Wiesener, senterleder ved Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) i Tromsø.

Etter at de åpnet har de hatt stor pågang fra både de som sliter med det og pårørende, forteller hun.

– Vi har også stor pågang fra andre organisasjoner og institusjoner som ønsker foredrag fra oss, fordi vi sitter på en kompetanse som mangler i kommunen.

Likevel kan de altså måtte legge ned i Tromsø og si opp rådgivere over hele landet, fordi de ikke får tildelt nok penger i det nye budsjettet til Støre-regjeringa.

Ved utgangen av september i år hadde ROS mottatt 10408 henvendelser, mot 7318 på samme tid i fjor. Det er en økning på 42 prosent, og tjenesten går dermed mot nok et rekordår. Foto: Rådgivning for spiseforstyrrelser (ROS)

Flere ringer med selvmordstanker

Wiesener forteller at antallet som trenger hjelp, har eskalert i løpet av pandemien. Henvendelsene til ROS har økt med 89 prosent fra i fjor til i år, ifølge organisasjonen.

Og det er flest barn og unge som tar kontakt.

– Alvorlige henvendelser, og da snakker vi selvmordstanker, har økt med nesten 50 prosent det siste året. Og det er ganske likt rundt om i landet, ifølge Wiesener.

– Det er en skummel utvikling, sier hun.

Nå etterlyser hun at regjeringa tar en ekstra kikk på statsbudsjettet.

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) Ekspandér faktaboks Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp, for dem som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Må ta litt ansvar selv

– Det er ingen kutt i budsjettet fra regjeringen sin side til ROS, men det er ikke lagt inn noen ekstra midler heller, sier Cecilie Myrseth (Ap), første nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hun forteller videre at regjeringa er i gang arbeid med en opptrappingsplan for psykisk helse, også når det kommer til lavterskeltilbud som ROS.

Folkevalgte Cecilie Myrseth (Ap) mener ROS har tatt en sjanse ved å utvide driften sin med forutsetning om at de skulle få økt bevilgningen sin med 13 millioner fra staten. Foto: Pål Hansen / NRK

– Det ROS gjør er kjempebra, veldig nyttig, og det er spennende at de også nå har opprettet kontor i Tromsø.

Men hun mener at organisasjonen burde se i litt andre retninger også.

– Når man starter opp den type tilbud, er det viktig at man har finansieringen på plass når man starter opp, og ikke belager seg på at man må få en økning på veldig mange millioner for å fortsette videre. Så jeg tenker at her ligger ansvaret på flere enn oss, sier Myrseth.

Får ikke nok støtte

Irene Kingswick, generalsekretær i ROS, klarer ikke å forstå hvordan organisasjonen skal klare å fortsette driften.

De søkte om 20 millioner i støtte, men skal få utdelt 7 millioner kroner. Det samme beløpet de brukte på dette halve året, ifølge Kingswick.

Foto: privat

– Vi får mindre midler i 2022 enn det vi har hatt i år. Og vi har økte henvendelser på 50 prosent. Så hvordan vi skal klare dette, med stadig flere unge som tar kontakt med oss ...

Hun forteller videre at det er barn helt ned i 8-årsalderen som tar kontakt. Flere sliter med selvmordstanker. Nå er hun bekymret for resten av vinteren.

– Pandemien blomster opp, og alt er usikkert igjen. Vi vet etter utallige rapporter at det er spiseforstyrrelsesproblematikken som øker mest under pandemien, og likevel får vi ikke støtte til å drifte driften vår som vi har i dag. Og enda har vi ventelister, sier hun.

Rådgiver Elin Heitmann har flere råd om hvordan venner kan hjelpe folk med spiseforstyrrelser Du trenger javascript for å se video. Rådgiver Elin Heitmann har flere råd om hvordan venner kan hjelpe folk med spiseforstyrrelser

Mener kommunene bør bidra

Wiesener etterlyser sunn fornuft fra regjeringa, og at de burde se på statsbudsjettet igjen. Hun mener også at kommunene burde støtte opp ROS-sentrene i sin kommune og fylke i større grad.

– Kommunene må se på hvordan de kan støtte ROS-sentrene i sin kommune og sitt fylke. Vi hjelper befolkningen som bor der, og da er det ikke for mye å be om at dem er med og drifter sentrene.

– Vi ser de som trenger oss, og de er mange.