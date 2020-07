Ror fra Lindesnes til Nordkapp i trebåt: – Et eventyr

61-åringen fra Kristiansand startet turen ved Lindesnes i slutten av mars. De siste fire månedene har han rodd langs kysten av Norge gjennom kuling, sludd og regn – og sol.

– Det begynner å nærme seg rundt 800.000 åretak, sier Bjarte Vestøl.

– Jeg sitter på et rullesete som går to ganger for hvert åretak, så det vil si at jeg har rullet fram og tilbake minst 1,5 millioner ganger.

Bjarte Vestøl midt i et snøvær nord for Bud i Møre og Romsdal. Foto: privat

61-åringen fikk ideen om å ro hele veien til Nordkapp etter at han hadde syklet fra platået til Lindesnes i fjor sommer. Han brukte tre uker på turen, og følte at han ikke hadde fått sett nok av kysten.

– Det gikk litt fort så det ble mer en fysisk greie enn en turopplevelse. I år skulle det ikke bli en konkurranse eller kamp mot klokka. Det skulle bli en tur, sier Vestøl.

Vestøl fikk også mye fint vær. Her fikk han et glimt av midnattssola i Nordland. Foto: Bjarte Vestøl

– Mektige opplevelser

Trebåten han ror er laget på Fitjar utenfor Bergen og er en Oselver.

– Jeg har hatt så mange mektige og fine opplevelser, sier Vestøl.

Han forteller om en dag han spiste frokost i båten og så på fugler som fløy forbi.

– Plutselig satte noen terner seg på ribba – med fisk i nebbet.

Trebåten ble bygd i 2004, og har vært til å stole på gjennom hele turen.

– Det har vært uvær, snø og slaps og sludd. Det har vært all verdens vær opp gjennom kysten her, men båten – den har gått, forteller han.

Men det tøffe været har ikke lagt en demper på turen.

– Jeg har sittet blindt i tåke midt på havet, men det store bildet er at det har vært et eventyr. Å se landet på denne måten har vært en stor del av en fantastisk reise.

Bjarte Vestøl startet roturen i Lindesnes. Foto: Bjarte Vestøl Sør for Haugesund. Vestøl har truffet mange folk på reisen, men også noen nysgjerrige dyr. Foto: Bjarte Vestøl Finere parkeringsplass enn ved bryggen i Bergen skal man lete lenge etter. Foto: Bjarte Vestøl Lunsj under brygga i Ålesund. Foto: Bjarte Vestøl Forbi de sju søstre i Nordland. Foto: Bjarte Vestøl Snøvær i Askevågen, like nord for Bud. Foto: Bjarte Vestøl Soveplass i Tromsø. Foto: Bjarte Vestøl Forbi Nusvåg i Finnmark. Foto: Bjarte Vestøl

Har ikke planlagt hjemturen

61-åringen sier han er klar over at det kan være vanskelig å forstå hvorfor han har lagt ut på en så strabasiøs tur.

– Jeg liker utfordringer, så dette er en stor fysisk utfordring. Det andre er at jeg vil se landet, dyr og fugl, og treffe folk.

De siste fire månedene har han oppnådd det han har drømt om. Nå syns han det nesten er vemodig at det snart er over.

– Hva skal du gjøre neste sommer?

– Jeg har et stykke jeg skal ro, men det er enklere. Da skal jeg ro fra Kristiansand til svenskegrensa.

Utover det har han ikke store planer. Det har han heller ikke for hjemturen fra Nordkapp til Sørlandet.

– Hvordan kommer du deg hjem?

– Båtdekk kanskje? Så langt har jeg ikke tenkt enda. Det tar jeg som det kommer.