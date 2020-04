Rokkan Iversen valgt som ny nestleder i MDG: – Føles helt fantastisk

Kriss Rokkan Iversen overtar nestledervervet etter Lan Marie Berg som mandag denne uken kunngjorde at hun trakk seg som kandidat, grunnet hensyn til familien.

Iversen er opprinnelig fra Svolvær i Nordland, men bor i Harstad, hvor hun jobber som viserektor ved UiT Norges arktiske universitet. Den ferske nestlederen sier hun vil ta oppgaven på alvor.

– Jeg må klype meg i armen, det er fantastisk og overveldende. Helt uvirkelig. Jeg er utrolig glad for tilliten og muligheten jeg har fått.

Det var et enstemmig landsstyre som vedtok Rokkan Iversen som ny nestleder. Etter Bergs kunngjøring måtte valgkomiteen i MDG lage ei ny innstilling av nestleder på kort tid. Tirsdag ble det klart at Rokkan Iversen var valgkomitéens forslag.

– Hun har utmerket seg med sitt politiske teft og sin viljestyrke, uttalte leder av valgkomiteen Endre Borgen Mæland i en pressemelding tidligere denne uken.

Fersk nestleder

Som en stemme fra nord vil Rokkan Iversen fokusere på å få hele landet med på den grønne bølgen i tiden fremover.

– Det er en stor og viktig oppgave vi har fremfor oss inn mot stortingsvalget 2021. Jeg er glad for å kunne bidra inn der, sier Rokkan Iversen.

Det er bare halvannet år siden hun meldte seg inn i MDG. Hun har likevel fått god erfaring i den grønne politikken, blant annet som representant på fylkestinget til Troms og Finnmark.

– Selv om jeg er fersk i partipolitikken, så har jeg bred erfaring og kunnskap om samfunnsutviklingen som jeg tar med meg inn i nestlederrollen, sier Iversen til NRK.

Une Bastholm blir en av Kriss Rokkan Iversens nærmeste kollegaer. Bastholm ble i dag valgt som leder av MDG. Foto: Vidar Ruud / NPK

Godt team

På spørsmål om hvorfor hun er den rette for vervet, sier hun at erfaringer fra livet som forsker, gründer og leder er det som gjør hun til en som kan bidra inn på de mange områdene partiet jobber med.

– Mitt viktigste bidrag inn i en ledelse som er sammensatt av mange dyktige folk er min faglige tyngde, og min evne til å se hvordan vi kan skape et bærekraftig samfunn.

Une Bastholm ble lørdag valgt til leder av partiet. Som nestleder vil Rokkan Iversen bli nærmeste kollega med Bastholm og Arild Hermstad. Hun tror at de tre vil utgjøre et godt team.

– Sammen kan vi få den grønne bølgen til å skyte enda mere fart. Det haster for naturen og klimaet at MDG får en sterkere posisjon og rolle i norsk politikk. Da er det klokt med et stort mangfold, med tanke på fagfelt, strategier og erfaringer.