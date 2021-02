Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er så alvorlig at vi krever at det blir åpnet kontrollsak i Stortinget. Vi kan ikke ha en regjering som undergraver helsemyndighetenes anbefalinger selv, samtidig som de ber oss andre om å følge dem, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Den siste tiden har Forsvaret og regjeringen fått mye kritikk for planleggingen og håndteringen av den store militære vintertreningen i Nord-Norge. 3.000 utenlandske soldater og 7.000 norske soldater skulle trene i arktiske omgivelser fra januar til og med deler av april.

Alt skulle kulminere i en felles vinterøvelse. Joint Viking skulle starte i mars, men på grunn av koronapandemien er alt avlyst.

Nå viser det seg blant annet at både FHI og Helsedirektoratet advarte mot å gjennomføre treningen etter de planene som forelå. Det viser seg også at lokale helsemyndigheter ikke var involvert i planleggingen.

– Det som kommer fram om hvordan regjeringa har gått imot helsemyndighetenes anbefalinger, og dessuten unnlatt å informere både Stortinget og berørte kommuner om det. Det mener jeg er å spille hasard med liv og helse til befolkninga i Nord-Norge, sier Moxnes.

Også SV har bedt om en forklaring fra statsråden.

Avsløringer tyder på en dårlig jobb

– Det er urovekkende dersom Forsvaret har hatt så dårlig kontroll, og ikke samarbeidet bedre med helsemyndighetene. Vi var kritisk til at øvelsen i det hele tatt ble avholdt. Blant annet fordi vi befinner oss i svært kritisk situasjon, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han mener avsløringene tyder på at Forsvaret har gjort en mye dårligere jobb enn det inntrykket som ble gitt før øvelsen.

– Det er forsvarsministeren som må svare for denne svikten i smittevernet. Jeg vil oppfordre ham til å redegjøre for Stortinget om saken, og forklare hvorfor Forsvaret ikke fulgte rådene fra FHI.

KRITISK: Leder i SV, Audun Lysbakken, har vært svært kritisk til øvelsen Joint Viking. Foto: Terje Bendiksby

Lysbakken har også sendt skriftlige spørsmål til forsvarsministeren.

– SV er åpne for å ta saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen, dersom Bakke-Jensen ikke vil svare for seg, sier Lysbakken.

Et politisk spill

Christian Tybring-Gjedde i Frp er ikke like kritisk.

– At Rødt ønsker en kontrollsak på dette handler ikke om et engasjement for Norges sikkerhet. Det er et politisk spill hvor målet er å undergrave Forsvarets beslutningsevne, sier han.

Tybring-Gjedde mener det er lett å være etterpåklok, men understreker at Forsvaret har en plikt til å være beredt hele tiden, uavhengig av en pandemi.

– Frp har ikke sett noe som antyder at Forsvaret ikke gjør alt de kan for å løse sine oppdrag og opprettholde beredskapen, sier han.

Han viser til at råd fra etater som FHI og Helsedirektoratet kun er råd.

– Forsvaret er nasjonens første og siste skanse i krisetider.

– POLITISK SPILL: Christian Tybring-Gjedde i Frp mener Rødt spiller et politisk spill ved å kalle inn forsvarsministeren på teppet. Foto: Ole Berg-Rusten

Også Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet mener det er viktig å ha et forsvar som fungerer, også under en pandemi. Men hun søker også svar fra forsvarsministeren.

– Hvorfor valgte de å se bort fra faglige råd i store bokstaver? Hvorfor gjorde de ikke endringer i øvelsen, så den kunne blitt gjennomført på en forsvarlig måte, spør Huitfeldt i en e-post til NRK.

VIL OGSÅ HA SVAR: Anniken Huitfeldt i Ap ønsker også svar fra regjeringen og Forsvaret rundt den allierte vintertreningen i Nord-Norge. Foto: Heiko Junge / NTB

– Bare flaks

Verken Forsvaret eller Forsvarsdepartementet har svart på NRKs henvendelser i forbindelse med denne saken.

I forrige uke sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at de mente det var riktig å forsøke å gjennomføre vintertreningen etter planen.

Dette til tross for at det per nå er registrert 95 smittede soldater.

– Jeg mener det var riktig å gjøre. Jeg mener vi har gjort mye riktig i forbindelse med den aktiviteten vi har hatt. For eksempel har vi ikke registrert smitte fra de allierte til de norske soldatene, eller smittet fra de allierte til sivilsamfunnet, sa Bakke-Jensen.

Bjørnar Moxnes har et annet syn på saken.

– Det er bare flaks at vi ikke smitten har spredt seg – ennå. Et større smitteutbrudd måtte også ha blitt håndtert av et allerede presset sivilt helsevesenet, sier han.

Moxnes mener også at timingen for å hente over amerikanske soldater til Norge er uheldig.

– Her er vi uenig med regjeringa. Vi mener det ikke er interesse å ha mer amerikansk nærhet i Norge. Vi vil at Nord-Norge skal forbli et lavspenningsområde hvor vi kan berolige våre naboer i øst, Russland.