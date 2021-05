Vil bygge boliger som ikke kan stige i verdi

Med flere og flere unge stående utenfor boligmarkedet vil partier på venstresiden lage et helt nytt boligmarked.

– Boligmarkedet er grunnleggende urettferdig, for det er så stor forskjell på dem som har penger og får hjelp av foreldrene sine til å komme seg inn, og de som ikke har det, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

SVs Kari Elisabeth Kaski mener prisveksten i boligmarkedet må stagges. Foto: SV

NRK har fortalt om hvordan boligmarkedet fungerer for unge uten høyere utdanning, og hvor vanskelig det er å komme inn dit – over hele landet.

Rødt viser til andre land som har laget en ny sektor i boligmarkedet, med lavere priser. Partiet vil gi boligbyggelagene beskjed om å selge boliger til fast pris, boliger som ikke skal kunne selges videre til høyere pris enn den ble kjøpt.

Rødt og Bjørnar Moxnes viser til andre land hvor deler av boligmarkedet ikke følger kommersielle prinsipper. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Viktigste vi kan gjøre

– De fleste andre siviliserte land rundt oss har en stor andel av boligene i de store byene som er ikke kommersiell. Dette er det viktigste vi kan gjøre, sørge for at man ikke skal ha profitt eller fortjeneste på boligene, men at man bygger ut boliger for kjøp og salg, sier Bjørnar Moxnes (R).

På ungdomspolitisk hold i Arbeiderpartiet har de en kanskje-holdning til forslaget.

– Det er ikke hele løsningen. Vi må skattlegge hardere det å eie mange boliger, og så må man bygge flere boliger, sier AUF-leder Astrid Hoem.

AUFs Astrid Hoem peker på andre tiltak for å gjøre det enklere å komme inn i boligmarkedet. Foto: Sandra Edith Kalland Tenud / AUF

– Er dette noe du kunne tenke deg at Arbeiderpartiet blir med og teste ut etter valget?

– Jeg er glad for at Oslo Arbeiderparti sier de vil teste det ut, og så må vi se på erfaringene derfra for å finne ut om dette er noe vi skal satse fullt ut på, sier Hoem.

Penger under bordet

Forslaget om en ny boligsektor får motbør fra Høyre. De mener en ordning med fastpriser vil føre til private budgivningsrunder, på svartebørsen.

Ifølge Høyres Mari Holm Lønseth vil forslaget fra venstrepartiene føre til bolig handel under bordet. Foto: Birgitte Aarebrodt

– Det er ikke nye boligkøer vi trenger nå, eller at man betaler under bordet, slik vi hadde i Norge før markedet ble deregulert. Vi må heller jobbe for å bygge flere boliger, sier Mari Holm Lønseth (H).

Men argumentet om at man ender opp med en svartebørs for boliger, avvises av Rødt.

– Hvis man sørger for at det er boligbyggelagene som kjøper boligene før de blir solgt videre, så omgår vi hele problemet, sier Bjørnar Moxnes (R).