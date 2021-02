Frem til 2015 var det forbudt med seilaser for cruiseskip mellom norske havner under NIS (NIS-loven § 4). Det var heller ikke tillatt å drive fart rundt Svalbard med NIS.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-48

Dette kalles fartsområdeforbudet.

Etter ønske fra rederinæringen innførte sittende regjering et unntak fra forbudet, med virkning fra 1. januar 2016. Bakgrunnen var en diskusjon om hvorvidt NIS-loven gjaldt på Svalbard.

Rederne hevdet blant annet gjennom advokater at de har seilt til Svalbard med NIS-flagg i flere år, da Longyearbyen var praktisert og sett på som en internasjonal havn.

Sjøfartsdirektoratet tok opp saken med både Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriks- og justisdepartementet.

De slo fast at havna på Svalbard var norsk og ba rederiene om å følge loven, melde seg inn i Norsk ordinært skipsregister (NOR), og gi norsk lønn og arbeidsvilkår til sine ansatte.

Rederiene protesterte mot avgjørelsen. De mente tolkningen av loven var til skade for norske rederier, og i strid med Svalbardtraktaten.

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet skrev advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig på vegne av Fraktefartøyenes rederiforening at «NIS-registrerte skip har alltid hatt driftsadgang på Svalbard. Dette har bidratt til mindre behov for utflagging.» De hevdet også at Hurtigruten har registrert sine skip i NIS og at dette har blitt godtatt i mange år. Slik som MS «Fram».

Sjøfartsdirektoratet utsatte fristen for at rederiene skal innrette seg etter loven. Til redernes advokater svarer Nærings- og fiskeridepartementet at de har tatt deres vurdering til etterretning: «Departementet har signalisert at en åpning for NIS-registrerte skip på Svalbard vil bli vurdert», står det i svaret NRK har fått tilgang til.

Den 8. oktober 2015 får Svalbard en egen paragraf inn i forskriften for NIS-loven (§ 2). Loven sier fortsatt det samme. Men den nye forskriften åpner for at cruiseselskaper fortsatt kan seile slik de har gjort, med NIS-flagg og internasjonalt mannskap, på Svalbard. Det ble ingen straff til rederiene som har sett på Longyearbyen som en internasjonal havn.

Det åpnes imidlertid også for seilaser langs norskekysten, under noen forutsetninger (§ 7):

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-07-09-596

Da Nærings- og fiskeridepartementet, ledet av Monica Mæland (H), sendte forslaget ut på høring, ble intensjonen beskrevet slik:

«Internasjonale seilaser med stopp i norske havner» skulle det gis unntak for. Og, passasjerene skulle få «anledning til å gå på sightseeing i ulike havner cruiseskipet anløper».

«Cruiseskip som for eksempel starter i Bergen, med anløp i Bodø, Tromsø, Russland, Svalbard, London og har siste stopp i eksempelvis København, vil med denne endringen gis anledning til å registreres i NIS».

Det var dette forslaget høringspartene; tre departement og flere interesseorganisasjoner ga sin støtte til.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-endring-av-forskrift-9.-juli-1993-nr.-596-om-begrensing-av-fartsomrade-for-passasjerskip-registrert-i-norsk-internasjonalt-skipsregister-nis/id2354488/?expand=horingsinstanser

Unntaksregelen som ble vedtatt på bakgrunn av forslaget og høringsrunden inneholder krav om at cruiseskipet anløper minst to utenlandske havner.

Den inneholder imidlertid ingen presisering om at passasjerene kan gå om bord eller forlate cruiseskipet.

Derimot stiller den krav om at «passasjerene kan gå om bord eller forlate cruiseskipet i norsk havn dersom billetten inkluderer anløp av minst to utenlandske havner». Og: «Passasjerene har ikke anledning til å kjøpe billetter kun mellom norske havner».

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-07-09-596

I dag sier Nærings- og fiskeridepartementet at vilkåret om anløp i to havner er oppfylt der cruiseskipet stopper ved en havn, uavhengig av hvor lenge skipet ligger til kai og uavhengig av om passasjerene får anledning til å gå i land.