– Riksadvokaten har avgjort klagen, og henleggelsen som vi besluttet er opprettholdt, bekrefter spesialenheten til NRK.

Bonden Hans Arne Nystad i Lavangen ble skutt og drept av en politimann i tjeneste 9. desember 2022.

Nå er saken henlagt.

Bergens Tidende omtalte henleggelsen først.

Elden: – Ikke mulig å ha tillit

Spesialenheten for politisaker henla saken i sommer, fordi de mener at politiet befant seg i en åpenbar nødvergesituasjon da bonden Hans Arne Nystad ble skutt og drept av politiet i Lavangen i Troms.

De konkluderte med intet straffbart forhold anses bevist.

Bistandsadvokat for den avdødes etterlatte, John Christian Elden, sier i en pressemelding at henleggelsen vil gå utover tilliten til politiet.

– Det er ikke mulig å ha tillit til at etterforskningen har nådd et korrekt resultat, sier han.



Eldene sier at dette skjer samtidig som Riksadvokaten kommer med sterk kritikk av Troms politidistrikts håndtering av saken.

Bistandsadvokat for den avdødes etterlatte, John Christian Elden. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Riksadvokaten legger til grunn at Troms politidistrikt opptrådte i strid med menneskerettighetene, sier advokat John Christian Elden.

Hendelsesforløpet

Hendelsen skjedde 9. desember 2022.

En politipatrulje på to var på stedet, fordi de var bedt om å bistå helsepersonell som var på vei til adressen. Det var Nystad selv som hadde ringt AMK.

Nystad var i førerhuset i en hjullaster da politiet kom til stedet. Hjullasteren ble så satt i bevegelse, og skal ha kjørt mot den uniformerte politibilen, slik at den veltet.

Avdøde Hans Arne Nystad mistet livet i politiaksjonen. Foto: privat

En tjenesteperson var inne i politibilen. Den andre kom seg ut før den veltet. Sistnevnte løsnet deretter 18–19 skudd mot førerhuset, slik at Nystad døde.