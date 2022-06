– Situasjonen viser sårbarheten i infrastrukturen i Nord-Norge. Den er verken robust og bærekraftig, sier regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Odd-Hugo Pedersen.

Denne uka ble Badderen bru på E6 i Kvænangen i Nord-Troms ødelagt av vårflom.

Både vogntog, busser og personbiler kommer seg ikke over elva.

Omkjøringa er nærmere 700 kilometer, via Finland, ei strekning tilsvarende avstanden mellom Oslo og Namsos.

Påvirker forsyningssikkerheten i landet

Brukollapsen har skapt store utfordringer, blant annet for varetransporten.

Omkjøringen gjennom nabolandene fører til ekstra lang kjøreavstand, ekstra hviletid for sjåførene og dermed økte kostnader.

– For både medlemsbedriftene og kundene vi betjener er det ganske alvorlig når sjåførene må bruke lengre tid på transportoppdraget. Økt tidsbruk gir svært økte kostnader, spesielt med de krevende dieselprisene vi har for tiden.

– Hvem tar regninga for alle transportene som koster ekstra?

– Vi må søke om å få dekt kostnadene av kundene våre, og hvis de ikke er villig til det kan vi ikke kjøre med tap over tid, sier han.

– Denne situasjonen viser at vi har en hovedferdselsåre som er for sårbar til at vi har god nok forsyningssikkerhet i landet.

– Elendige veier i distriktet

Også nestleder i MDG, Arild Hermstad, mener brukollapsen i Kvænangen er et tydelig eksempel på at veinettet i distriktet ikke er prioritert.

– Det viser at det står elendig til med veiene våre i distriktet.

I lørdagens Helgemorgen på P2 og NRK1 retter Hermstad mye av kritikken mot Frp.

– Det er det partiet som har særlig mye av ansvaret. I sin periode med samferdselsministeren ble veivedlikeholdet nedprioritert. I stedet ble det satset på å bygge svære, nye motorveier i områder med god veikapasitet fra før av, sier han og legger til:

– I byene kan man fint reise på andre måter, mens i distriktene er det ikke noen alternativer til bilen. For at næringslivet og folk skal komme frem er vi nødt til å ta vare på de veiene vi har.

Hermstad mener det fortsatt prioriteres for lite ressurser på å utbedre veinettet i distriktet, og sier dagens regjeringen må handle.

– Menneskene som lever i distriktet med for eksempel bruer som er utrygge lurer på når vedlikeholdet og oppgraderingene skal komme. Da hjelper det lite å snakke om det. Regjeringen må levere. Det har de ikke gjort så langt.

Samferdselsministeren er forelagt kritikken, og ble også spurt om å delta i programmet, men takket nei.

Avviser kritikken

Stortingsrepresentant for Frp, Per-Willy Amundsen, avviser kritikken til Hermstad. Han mener Frp tvert imot har vært en pådriver for å bedre veinettet.

– Det er sjeldent man hører kritikk som er så total skivebom og som treffer så dårlig. MDG er partiet som stemmer imot de store utbyggingsprosjektene i Nord-Norge, mens Frp mer enn doblet riksveiinvesteringen mens vi satt i regjering.

Han understreker imidlertid at det vil ta lang tid å gjenoppbygge og vedlikeholde veiprosjektene i landsdelen.

– Men det er en totalt uholdbar situasjon vi nå er i. Vi skal ikke oppleve at Norge blir delt i to slik vi så nå. Det viser at vi må ha en forsterket innsats, og dette må skje over mange år. Distriktene må prioriteres.

– Noe må skje nå

I løpet av de siste dagene har ti vogntog med nærmere 200 tonn brumateriell ankommet Nord-Troms. Delene skal bygges sammen til en midlertidig bru over Badderen.

I løpet av neste uke vil trafikken på E6 i Nord-Troms gå som normalt igjen, ifølge Statens vegvesen.

Frem til da vil all trafikk måtte gå via den lange omkjøringsveien gjennom Finland. Nødvendige medisiner må fraktes med båt og hurtigbåten må brukes for å frakte elever til skolen.

Selv om Odd-Hugo Pedersen i Norges Lastebileier-Forbund mener det er tatt nødvendige grep for å få på plass ei erstatningsbru, har han en klar beskjed til myndighetene:

– Eksempelet vi ser i Kvænangen nå er ikke noe nytt. Vi opplever stadig slike situasjoner. Det må bygges en bærekraftig infrastruktur i Norge, som gjør at vi kan bruke våre egne nasjonale veinett.

– Noe må skje nå.