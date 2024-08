Rekordsomre i nord gir tidligere avlinger

– Se! Den er helt gigantisk.

Elling Mørk (6) plukket nesten fem kasser jordbær. Foto: Marita Andersen

Elling Mørk (6) viser frem et av sine «dinosaur-store» eksemplar. Han er på jordbærplukking på Nordvoll økologiske gård med venninnen Maja (8).

For åttende år på rad har Sandra Olsen Størdal tatt med datteren Maja til Nordvoll gård for å plukke jordbær til både syltetøy og spising underveis.

Sara Olsen Størdal med datteren Maja (8) og venn Elling Mørk på jordbærgården Nordvoll økologiske gård. Foto: Marita Andersen / NRK

– Mamma sier at jordbær nesten er naturens godteri, og det er jeg faktisk enig i, sier Maja Olsen Størdal.

Går mot tre rekordsomre på rad

Per 5. august har Tromsø 24 sommerdager og kan gå mot tredje år på rad med rekordsommer, forteller meteorolog Sigrid Auganæs.

I fjor fikk byen 27 sommerdager som da slo den gamle rekorden fra 1913 og 1960 med én dag.

Telegrafbukta en sommerdag i juli. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Det varme været skyldes både klimaendringer, og et heldig høytrykk i nord som har dyttet lavtrykkene sørover i en lengre periode.

Meteorolog Sigird Auganæs forteller at det kan komme flere rekordsomre fremover.

Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

– Du skal ikke se bort ifra det, egentlig. Men det kommer veldig an på hvor høytrykk og lavtrykk plasserer seg, sier Auganæs

Slik var vêret i juli: Store kontrastar mellom nord og sør

Tidenes sesong

Det fine sommerværet har fått positive konsekvenser for bønder i nord.

Denne sommeren har vært en særdeles god sesong for jordbærbonde Roger Lockertsen ved Nordvoll gård.

Roger Lockertsen, Nordvoll økologiske gård Foto: Sveinung Åsali / NRK

For andre år på rad har midnattsola, varme temperatur og lite, men nok regn, gitt bugnende jordbæravlinger.

– Det er lenge siden vi har hatt så fine forhold, og det er veldig høy kvalitet på jordbærene, sier Lockertsen.

Fakta om jordbær Jordbær er ei planteslekt i rosefamilien med frukter som er spisende. Frukten, jordbæret, er et hjelpefrukt med smånøtter. Det finnes cirka 17 arter i jordbærslekta. To arter finnes naturlig i Norge, markjordbær og nakkebær. Jordbær inneholder mer C-vitamin enn appelsiner. De inneholder lite fett, men er en rik på fiber. Bærene er en kilde til folat som bidrar til å holde oss opplagt og våkne, pluss at de inneholder antioksidanter. Bæret kan også hindre blodsukkerheving og senke høyt blodtrykk. Jordbær ble brukt i folkemedisinen som middel mot frostknuter, og blir nevnt i eldre legebøker som innvendig råd mot steinsmerter. I Norge er det mange typer jordbær som dyrkes. De vanligste er Korona, Favori, Sonata, Florence, Polka, Frida, Senga Sengana, Zefyr, Honeoye, Rumba, Saga, Malwina og Nobel.

På en av de største jordbærgårdene i nord driver Kalle Mathisen og kona Julie Skjelstad gård på Grytøya.

De har i likhet med Nordvoll gård hatt en usedvalig god sesong, som også startet to uker tidligere enn normalt.

– Vi plukket jordbær fra begynnelsen av juli, mot normalt rundt 15. – 20. juli, forteller Kalle Mathisen.

Han håper å produsere 12 tonn jordbær før sesongen er over, og har allerede plukket over fem tonn.

På Skjelstad gård bruker planter de bærene i tuneller, og bærene henger i lufta. På varme sommerdager er det viktig med nok vann slik at bæra ikke ikke tørker ut. Foto: Kalle Mathisen / Privat

Tror klimaendringer kan få positive følger – spesielt for bøndene i nord

Våtere og varmere

Klimaendringene har endret klimaet i nord, viser tall fra meteorologisk institutt.

– Det vil bli våtere og varmere i Nord-Norge.

Reidun Gangstø er klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Stort sett vil klimaendringer ha negative effekter på jordbruket, forteller hun. Foto: Vilde Ottersen Jagland

Det skriver Reidun Gangstø, klimaforsker ved Meteorologisk institutt, i en e-post til NRK.

Slik har klimaet endret seg i Nord-Norge: Meteorlogisk institutt har sammenlignet normalperiodene fra 1991-2020 og 1961 og 1990, og finner at klimaet i Nord-Norge har endret seg mye. Årsnedbøren har økt med 7,6 %.

Sommernedbøren har økt med 3,2 %.

Årsmiddeltemperaturen har økt med ca 1 grad.

Sommermiddeltemperaturen med ca 0,6 grader. Tallene er for gjennomsnittet av hele regionen Nord-Norge, som inkluderer Nordland, Troms og Finnmark. Årsnedbør: Summen av nedbør i millimeter som har blitt målt hele året. Sommernedbør: Summen av nedbør i millimeter som har blitt målt sommermånedene i juni, juli og august. Årsmiddeltemperatur: Gjennomsnitt av temperaturen hele året. Sommermiddeltemperatur: Gjennomsnitt av temperaturen i juni, juli og august.

– Det positive for avlingene er at vekstsesongen blir lengre, men det er viktig å poengtere at det blir mange flere negative konsekvenser av klimaendringene enn positive for landbruke, skriver Gangstø.

13 måneder på rad med rekordhøye temperaturer

Med varmere vær vil det bli mulig å dyrke nye og mer varmekjære arter, sesongen for å dyrke kan utvides og nye områder for dyrking kan komme.

De negative konsekvensene er mange og handler om mer kraftig nedbør, varmere vær og tidligere vekstsesong.

– For å kunne utnytte seg av de positive er det viktig å både gjøre det man kan for å kutte klimagassutslipp slik at det blir færrest mulig negative konsekvenser, og å tilpasse seg de negative endringene, skriver Gangstø.