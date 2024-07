• Det har vært en betydelig økning i fiskesmugling blant turister de siste seks årene, med en økning på 75 prosent siden 2018.

• Så langt i år er 5900 kilo fiskefilet beslaglagt i Troms og Finnmark.

• Det er lov for turistfiskere å ta med seg 18 kilo fisk ut av landet hvis det er fisket ved et godkjent anlegg, men det er vanskelig å få oversikt over hvor mye fisk de faktisk tar opp.

• Fisker John Einar Engen og kommentator hobbyfisker Egon Holstad ønsker strengere regler.

• Holstad påpeker paradokset i at torskekvotene kuttes mens turistfiskerne får ta med store mengder fisk hjem.

• Politiet ser alvorlig på fiskesmuglingen, og beskriver det som både miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet.

