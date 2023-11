Rekordhøy sjømateksport i oktober

Norge eksporterte sjømat for 18,4 milliarder kroner i oktober. Det er en økning på 3,3 milliarder eller 22 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Det melder Norges Sjømatråd i en pressemelding.

Sjømatrådet opplyser at Norge aldri tidligere har eksportert sjømat for en høyere verdi i en enkeltmåned enn i oktober.

Siste toppnotering stammer fra mars i år. Da endte eksportverdien på 15,7 milliarder.

- Verdiveksten for laks fortsetter, og det bidro sterkt til at oktober ble tidenes beste enkeltmåned for norsk sjømateksport. Kombinasjonen av høye laksepriser, økte eksportvolum og den svake norske kronen løftet totalverdien til et historisk høyt nivå, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

I oktober eksporterte Norge laks for 12,5 milliarder kroner. Det utgjorde 68 prosent av den totale verdien av sjømateksporten i forrige måned.

Det ble eksportert sjømat til totalt 116 land i oktober.

Av de villfangede artene var det sild og makrell som hadde den største verdiveksten i oktober.