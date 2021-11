Det har nesten vært en dobling i antall Perleturer som er gått i Finnmark.

– I fjor hadde vi 88.000 registrerte turer, og i år er vi oppe i 165.000. Det har vært en ekstrem økning i antall gjennomførte turer.

Det sier Hugo Tingvoll, daglig leder i Finnmark Friluftsråd, som driver Perletur i samarbeid med kommunene i fylket. Tilbudet er en turkassetrim hvor man registrerer turmålene sine på nett.

Tingvoll tror at grunnen til at lavterskel turtilbud, som Perletur og Stolpejakt, har blitt så populært er at de frivillige finner frem flotte turer, som gir folk en god naturopplevelse.

– Gjennom perletur blir de gjort oppmerksom på turer som de kanskje ikke ville gått ellers.

Koronapandemien kan også være en grunn til økningen.

– Koronaen har bidratt til at folk reiser mer på tur og ferie i eget hjemland. Vi har fått tilbakemelding fra turister som har vært her, og sagt: «Vi må komme tilbake til neste år, for vi har lyst å gå enda flere perleturer.»

Hugo Tingvoll er fornøyd med årets økning i Perleturer gått og registrert. Foto: Torild Øvrelid / NRK

Millioner av stolpebesøk

Et annet lavterskel tilbud som har merket økning er Stolpejakt, som går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner, og registrere besøked ved å scanne en kode som er på stolpen.

Harald Bakke, styreleder for Stolpejakt, sier seg enig med Tingvoll. Han tror også at pandemien er deler av grunnen til at flere kom seg ut på tur.

Likevel er han overrasket på årets resultater.

– Vi var egentlig forberedt på at det skulle stoppe litt opp i år, når pandemien roet seg. Men det har jo vært en veldig sterk økning i år også, så det er veldig tydelig at det er utrolig populært.

Han beskriver Stolpejaktens utvikling som eventyrlig. I år har 46.000 nye brukere lastet ned appen som gjør det mulig å jakte på, og samle inn stolper rundt om i landet.

Over 17 millioner stolpebesøk har blitt registret i år, det er,en økning på seks millioner fra i fjor.

– Jeg regner ut at stolpejegerne har gått 80 ganger rundt jorden i år, sier Bakke.

Noen av stolpene man finner på Vestlandet, i forskjellige farger for å vise vanskelighetsgrad. Totalt er 11.000 stolper plassert i Norge. Foto: Privat

Gått over 300 turer

Turid Lien topper perletur listen for tredje år på rad. I år har hun gått 333 forskjellige turer i hele fylket, av de 520 som er tilgjengelig.

– Jeg liker å gå nye turer, å se noe nytt. Jeg må ut og se noe forskjellig.

Hun har også merket at flere benytter seg av lavterskel turtilbudet når hun har vært på tur rundt hjembyen Hammerfest. I 2020 var det 5000 deltagere, i år var det nesten 8000.

Lien håper likevel at perleturene til neste år vil bli enda tryggere og enda mer tilrettelagt.

Turid Lien gikk 240 forskjellige Perleturer i fjor, og 333 forskjellige turer i år. Hun håper at tilbudet blir enda bedre til neste år. Foto: privat

Hugo Tingvoll forteller at frivillige i Nesseby allerede er godt i gang med å lage nye turer til neste år. De har likevel sagt til perletur-kommunene at de ikke må stresse med å merke nye turer.

– Vi har sagt at kanskje skal man tenke på å gjøre de turene som er turer enda bedre, med bedre skilting, merking og bedre turbeskrivelse på nett. Så vi tenker heller på å kvalitetsløfte de turene vi allerede har.

For han er det klart.

– Vi må jo bare ha ambisjoner om å gjøre perletur både større og enda bedre til neste år. Vi skal ikke ligge på latsiden, selv om vi har hatt et fantastisk godt perletur-år.