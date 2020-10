Rekordår for elbilsalg i Norge – i Finnmark er det bare tre ladestasjoner

Det har vært et rekordår for salg av nye elbiler i Norge, og over hele landet blir folk mer elektriske. Også i Finnmark.

Det til tross for at det i dag kun finnes tre hurtigladere lengst nord i landet, og de er fordelt over et areal på nærmere 50.000 kvadratkilometer.

– Jeg syns det er veldig synd at det ikke er like lademuligheter i Finnmark som det er lenger sør, sier elbileier Jørgen Andersen.

Han er en av flere elbileiere i Finnmark. Gjengangeren er at de fleste bruker den som en bil nummer to. Og grunnen er enkel; det ikke er like godt tilrettelagt for elbiler i nord.

Jørgen Andersen har som mål å bytte ut familiens dieselbil med elbil. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Vi har følt at vi er avhengige av en fossilbil for å kunne besøke venner og familie som bor langt unna. Ladeproblematikken har gjort at vi ikke har gått over til å ha to elbiler, noe som absolutt er et alternativ på sikt.

En som også kjører elbil er Magnus Nikolaisen. Han har i likhet med Andersen en bil som går på diesel for å kunne kjøre lengre turer.

– Vi bruker kun elbilen i byen.

Magnus Nikolaisen sier han kun bruker elbilen sin i byen. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Vi henger en del etter i Finnmark

– Det har vært trange kår for elbilister i Finnmark, men nå blir det en helt annen situasjon, sier leder i Finnmark elbilforening, Cato Hansen.

Leder i Finnmark elbilforening, Cato Hansen, sier det har vært vanskelig å planlegge langturer med elbil i Nord-Norge. Foto: Kristin Forland / NRK

Nylig ble det nemlig satt opp en hurtigladestasjon i Alta, og en i Kirkenes, nesten 50 mil unna. Det er også satt opp en i Hammerfest, 14 mil unna Alta og nærmere 50 mil unna Kirkenes.

Totalt skal det bygges 25 hurtigladere i Nord-Troms og Finnmark innen 2021.

Hansen forklarer at det bare er hurtigladere som vil ha effekt for elbilister. Han mener at andre ladestasjoner ikke blir brukt.

– Hvis alle stikkontakter kan kalles for en ladestasjon, tror jeg vi har flere punkt i Finnmark.

– Det er derfor kun er reelt med hurtigladere som ladepunkt.

Det er mellom 140 km og 481 km i avstand mellom de tre hurtigladerne som er i Finnmark.

Hansen sier at det er utfordrende å være elbileier i Finnmark hvis man skal ut på tur.

– Det krever planlegging. Slik det er nå så er det kun Tesla-eiere og biler med lengre rekkevidde som kan kjøre i Finnmark.

Oversikt over solgte nye elbiler i Norge 2018 2019 2020(sep) Finnmark: 7,2% 11,2% 18,6% Troms: 16% 23,4% 32,7% Nordland: 23,9% 28,2% 36% Norge: 31,2% 42,4% 50,5%

– Overhodet ikke bra nok med tre ladere i Finnmark

– Det er overhodet ikke er bra nok med tre hurtigladere i Finnmark, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Hun forklarer at det er de kommersielle aktørene som ikke har sett det som lønnsomt å prioritere å bygge ut hurtigladere i nord.

Generalsekretær i Norges elbilforening, Christina Bu, er glad for at det nå bygges flere hurtigladere i Finnmark. Foto: NORSK ELBILFORENING

– Selv med full støtte har det ikke vært noen som har villet bygge ut, rett og slett på grunn av lav bruk og få elbiler i området. Men nå endrer det seg heldigvis.

Stortinget har bestemt at alt av nye biler som selges i Norge skal ha nullutslipp fra 2025.

– Noe som også gjelder i Nord-Norge. Skal man nå det målet må infrastrukturen være på plass.