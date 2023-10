I tredje kvartal av 2023 eksporterte Norge sjømat for 42,1 milliarder kroner. Det er 3,7 milliarder mer enn for samme periode i 2022, viser en oversikt fra Norges sjømatråd.

– Verdien øker som den har gjort over flere måneder, men det er først og fremst en svak norsk krone som er hovedårsaken til verdiveksten, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Eivind Hestvik Brækkan.

I tredje kvartal i 2023 eksporterte Norge like over 660.000 tonn sjømat. Det er om lag 80.0000 tonn mindre enn samme periode i 2022.

Men målt i norske kroner er det likevel tidenes beste tredje kvartal, fordi prisen økte på 15 av 20 produkter.

Laks sto for over halvparten av eksporten, med om lag 350.000 tonn.

Polen, USA og Frankrike var de største markedene.

Disse landene ble det eksportert mest til: Ekspander/minimer faktaboks Polen: 5,4 milliarder kroner Danmark: 3,6 milliarder kroner USA: 3,3 milliarder kroner Nederland: 2,8 milliarder kroner Frankrike: 2,7 milliarder kroner Spania: 2,1 milliarder kroner Kina: 2,1 milliarder kroner Storbritannia: 2,0 milliarder kroner Italia: 1,7 milliarder kroner Tyskland: 1,4 milliarder kroner Kilde: Sjømat Norge

Vekst for fersk torsk

Til tross for at det totale eksportvolumet gikk den, var det vekst i markedet for fersk torsk. Der vokste både verdien og volumet med over 30 prosent.

I Norge har oppdrettstorsk møtt mye motstand, både blant lokalbefolkningen, forskere og politikere.

Men i utlandet ser de ut til å like torsken som kommer fra merder, spesielt i Spania.

– De elsker fersk torsk, og spesielt den norske torsken står sterkt i Spania. Oppdrettstorsken gir de mulighet til å få betydelige volum av den hele året, sier Brækkan.

Sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Eivind Hestvik Brækkan, tror markedet for oppdrettstorsk vil være godt i årene som kommer. Foto: Trygve Grønning / NRK

Totalt eksporterte Norge like under 7.00 tonn fersk torsk i tredje kvartal. I tillegg til Spania, var Nederland og Danmark de største markedene.

Oppdrettstorsk dyrest

Målt i verdi sto oppdrettstorsk for 19 prosent av den totale eksporten av fersk torsk. Det er den største andelen siden 2012.

Oppdrettstorsken ble også solgt dyrere enn villfanget torsk. Snittprisen på fersk hel oppdrettstorsk var 63 kroner, mens snittprisen på villfanget fersk hel torsk var 47 kroner.

– Det kan selvfølgelig ha noe med ulike størrelser på torskene å gjøre, men det tyder i hvert fall på at det er et marked som er villig til å betale for norsk oppdrettstorsk, sier Brækkan.

Han tror også det er et potensial i flere markeder i årene som kommer, som for eksempel Storbritannia og Asia.

– Fersk oppdrettstorsk er mye enklere å få sendt over på kort tid, og da kan den konsumeres fersk i marked som er langt unna, sier Brækkan.

Men der fersk torsk opplevde en vekst, var det nedgang i eksporten av fryst torsk.

Der falt verdien med like over 200 millioner kroner og volumet med om lag 30 prosent. Men det totale volumet var likevel større enn for fersk torsk, med like over 10.000 tonn.

Makrell var den sorten som opplevde størst nedgang i tredje kvartal. Der falt verdien med 703 millioner kroner og volumet med 34 prosent.