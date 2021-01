Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi forandrer ikke reiseforsikringen basert på råd. Dersom det hadde vært et forbud hadde det vært noe annet, sier Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige.

Bakgrunnen er at Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nordland, Innlandet og Trøndelag har kommet med råd om å unngå reiser til Oslo-regionen.

Regjeringen har innført sterke reiserestriksjoner i totalt 15 kommuner på Østlandet, etter utbruddet av det muterte koronaviruset.

Det betyr at dersom du har bestilt en reise til en av de 15 kommunene med strengere tiltak, kan det hende du bør avbestille hvis ikke reisen anses som strengt nødvendig.

Men forsikringsselskapene vil imidlertid ikke gi noe tilbake dersom du avbestiller.

Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, Øystein Thoresen. Foto: Gjensidige

Dekkes ved sykdom

På sine nettsider skriver Gjensidige at de kun dekker avbestillingene dersom Utenriksdepartementet har frarådet reise dit du skal, på det tidspunktet du skal reise.

Reiser til Oslo-regionen inngår ikke i UDs reiseråd.

Det samme gjelder for Europeiske Reiseforsikring og Frende forsikring.

Unntaket for forsikringsselskapene er dersom du selv blir syk, og kan dokumentere dette. Da vil reiseforsikringen dekke avbestillingen.

I tillegg dekker Frende Forsikring avbestillingen dersom du kan legge frem en legeerklæring på at du, eller den du reiser med, har en underliggende sykdom som ved eventuell koronasmitte kan utgjøre fare for liv og helse.

– Det gjelder også hvis du er satt i karantene, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende.

Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring. Foto: Frende

Forsikringsselskapene må hele tiden ta stilling til nye spørsmål rundt nye råd og tiltak. Slettemoen forteller at reiseforsikringen ikke automatisk dekker alt etter de nye rådene som kommer.

– Hvis det blir strengere må vi gjøre en vurdering. Det er myndighetene og UD sine reiseråd som utløser forsikringsdekningen.

Dersom du har reiseforsikring gjennom Sparebank 1 og må avbestille en reise innenlands, dekkes dette dersom billetten ble bestilt før 5. november og reisen skjer til og med 31. januar.

Råd til forbrukere

Forbrukerrådet anbefaler folk å sjekke med forsikringsselskapet om de dekker avbestilling, eller at man kjøper en billett med mulighet for avbestilling.

Pia Cecilie Høst, leder av forbrukerdialog i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

– Det enkle rådet er at du gjør lurt i å vente med å trykke på kjøp-knappen og holde deg hjemme til myndighetene gir klarsignal, sier Pia Cecilie Høst, leder av forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Hun kommer med fire råd dersom du må foreta en nødvendig reise, som for eksempel kan være sykdom i familie, begravelse eller andre tungtveiende grunner.

Sjekk og følg myndighetenes reiseråd. Snakk med forsikringsselskapet ditt om hva som dekkes. Kjøp billetter som kan endres eller avbestilles. Betale med kredittkort, da kan du få penger igjen fra banken om selskapene går konkurs.

Merk at dersom du opplever at ditt fly blir innstilt eller kansellert, har du krav på enten refusjon fra flyselskapet eller en ny reise på et senere tidspunkt. Enkelte flyselskap tilbyr også tilgodelapper.