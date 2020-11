Reiselivet på Svalbard er i krise – men krisepakka lar vente på seg

Reiselivet i Longyearbyen falt mellom de to berømte stolene da den første krisepakka kom i vår. Derfor annonserte regjeringa i september en egen pakke på 25 millioner kroner til reiselivet på Svalbard.

Fortsatt er ikke ordninga på plass.

– Konsekvensene for bedriftene og for oss er forsterka usikkerhet når vi nå stuper inn i fase to av krisa. Det hadde vært kjærkomment å få avklaring på de 25 millionene, sier daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.

Foto: Line Nagell Ylvisåker / NRK

– Det er krise

Næringsministeren har ikke vært tilgjengelig for intervju, men ifølge nærings- og fiskeridepartementet er det fortsatt ikke satt en dato på krisepakka.

– Ordninga vil bli operativ så rask som mulig, og vi jobber nå med innretning av forskrift og forvalter av ordninga, svarer departementet.

I mellomtida blir det stadig mørkere i Longyearbyen. Usikkerheta rundt den nye smitteoppblomstringa og konsekvensene dette vil få for de lokale bedriftene, er stor.

– Vi registrerer massive avbestillinger, naturlig nok. Folk følger reiserådene til regjeringa. Det er krise, sier Brunvoll.

Det er tomme gater i Longyearbyen. Foto: Line Nagell Ylvisåker / NRK

Målfrid Baik i NHO Arktis er overraska over at pengene som ble lovet i september fortsatt ikke er på plass.

– Jeg frykter at flere bedrifter går over ende i verste fall. Vi ser av statistikken hittil i år at nedgangen i antall gjester har vært dobbelt så stor innafor reiselivsnæringa i Svalbard som ellers i landet, sier Baik.

Målfrid Baik i NHO Arktis Foto: Ksenia Novikova / NRK

Tas opp i Stortinget

– Det er fullstendig uholdbart. Næringslivet og de som bor på Svalbard er avhengig av støtta. Vi vet at disse bedriftene blør. Det kommer ikke turister til Longyearbyen, sier Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet.

Hun er medlem i næringskomiteen og vil nå ta saken opp i Stortingets spørretime. Myrseth er klar på at hun mener regjeringa og departementet må skjerpe seg.

– Vi er nødt å ha ei regjering som forstår at situasjonen på Svalbard er særlig viktig for Norge. Det er et samfunn som står i krise, sier hun.

Cecilie Myrseth, Ap Foto: Pål Hansen / NRK

I mellomtida får Ronny Brunvoll fra Visit Svalbard daglige henvendelser fra reiselivsbedrifter om status på krisepakka.

– Det er nok en dose fortvilelse og en dose forundring hos bedriftene, sier Brunvoll.

Få ut fingeren

NHO viser til at da Norge stengte ned i mars, så fikk regjeringa i gang krisepakkene på en forbilledlig måte. Man gikk raskt i dialog med arbeidslivet, noe Målfrid Baik savner i denne saken.

– Nå snakker vi 25 millioner avsatt til kun Svalbard. Det mener jeg omfatter så lite at man kunne satt i gang for lenge sia. Jeg er skuffa og forventer at man nå får ut fingeren, sier Baik.

Ronny Brunvoll mener at når det likevel har tatt så lang tid, så kan regjeringa ta et steg tilbake og vurdere å bevilge et større beløp enn de 25 millioner kronene som er øremerka reiselivet på Svalbard. I oktober sendte styret et brev til næringsministeren der de ba om ei økning av beløpet.

Fortsatt har de ikke fått svar.

Den daglig lederen i Visit Svalbard viser til at krisepakka ble foreslått ut fra situasjonen til reiselivet i vår. Nå rammes de igjen av smittebølge nummer to. Dette vil føre til ytterligere tap for reiselivet.

– Man kan kanskje gange beløpet med tre eller fire. Da kan det bli litt kraft i det for Svalbard sin del, sier Brunvoll.