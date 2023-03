Per Jørgen Sørbø jobbet som tekniker ved vindkraftanlegget i Kjøllefjord i 10 år, og hevder at han ofte så rein som gikk rundt og under turbinene.

– Min opplevelse var at reinen virket rolig og vi kunne gjerne finne rein sovende i skyggen av en turbin, sier Sørbø.

Han forteller at de gangene reinen virket skremt var ved motorisert ferdsel eller ved menneskelig aktivitet.

– Det var hvis mennesker kom. Da vi kom kjørende på jobb, sier Sørbø.

Per Jørgen Sørbø har jobbet som tekniker ved vindkraftanlegget i Kjøllefjord i ti år. Han mener det virker som om reinen ikke skyr vindturbinene. Foto: Allan Klo / NRK

Han mener det han har opplevd tyder på at reinen kan tilpasse seg vindmøller.

– Redd er de i alle fall ikke. Vi så også rein som nesten var på tur opp trappa og inn i turbinen, sier han.

– Dyrene er stresset

Nestleder i reinbeitedistrikt 9 Čorgaš, Magne Ballovarre, sier at det ikke er unaturlig at man kan observere rein rundt vindturbiner.

Han sier at det dreier seg om mindre flokker, som bare følger den ruta de alltid har gjort.

– Dyrene forsøker å komme seg gjennom trekkleiene, men du ser på dyrene at de er stresset og at de beveger seg fort gjennom områdene.

– Vår erfaring er at de fleste av dyrene unngår området i så stor grad at det anses som tapt, sier reineieren.

Magne Ballovara, nestleder i reinbeitedistrikt 9, er bekymret for fremtiden med alle de planlagte vindkraftplanene i Øst-Finnmark. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Ballovarre forklarer at der reinen før spredte seg langs kystlinja, viker de nå unna og dermed er det mindre mat tilgjengelig.

– Vi har aldri behøvd å fôre dyrene våre på sommerbeitet på øya. Men nå må vi fore dem helt til det grønnes, sier han.

Ballovarre sier at på grunn av at beitearealene skrumper inn, så må de nå holde liv i flokken på en naturstridig måte.

– Vi blir omgjort til bønder. Det er vi ikke skapt til å være, men storsamfunnet presser det på oss, sier han.

Reintallet har økt

Til tross for vindturbinene har ikke reintallet gått ned i distriktet, viser tall fra ressursregnskapet til Statsforvalteren.

Tvert imot har tallet økt fra år 3200 dyr i år 2000, til 5500 rein i 2010. I 2006 kom vindturbinene.

Ballovarre sier at reintallet alltid har svingt, og ser man på statistikken var tallet i 2011/2012 på 5454, mens det i 2013/2014 lå på 4407 rein.

I 2020/2021 var tallet på 5352.

Ballovarre sier at reintallet alltid har svingt.

– Naturen tar og naturen gir. I år, med gode beiteforhold og med mange hunn-kalver, så vil produksjonen øke. Vi er også blitt flere utøvere, sier Ballovarre.

Tallene viser at i 2002/2003 var det 10 siidaandeler (driftsenheter), og 63 personer i distriktet. I 2020 /2021 var det 10 siidaandeler, og 85 personer.

Han mener uansett reintallet er uvesentlig i debatten, og viser til at den naturlige måten å drive med rein på er i ferd med å forsvinne.

1) Davvi vindkraftverk 2) Digermulen vindkraftverk 3) Laksefjorden vindkraftverk 4) Sandfjellet vindkraftverk Reinbeitedistrikt 13 - Siskit Čorgaš ja Lágesduottar. 99 personer inngår i 19 siidaandeler. Øvre tillatt reintall: 10.000 Reinbeitedistrikt 9 - Čorgaš. 86 personer inngår i 10 siidaandeler. Øvre tillatt reintall: 5.800 Reindrifta har mange trekk- og flytteleier i området (markert med grønne linjer). Vindkraftverkene trenger nye 420 kV-linjer til å sende ut strømmen (markert med røde linjer). I tillegg må det bygges et omfattende veinett til anleggene.

Trenger kraft

I distriktet er det i dag 17 vindturbiner. Dette er bare blåbær i forhold til det som er planlagt i Øst-Finnmark. Summerer man opp alle prosjektene så lander man på et sted mellom 300 og 450 vindturbiner.

– Vindkraft og rein kan ikke forenes. Vi vet også at vindkraften vil kreve balansekraft i fremtiden. Da frykter vi at områder demmes opp med vann, og legger ytterligere beslag på beitene.

– Da har ikke reinen livets rett, og da har ikke vi det heller, sier reineieren.

Ordfører i Lebesby, Sigurd Rafaelsen, har mange prosjekter og drømmer for utvikling i kommunen. Men han trenger kraft.

Ordfører i Lebesby, Sigurd Rafaelsen, tror utviklingsprosjektene kan ta lengre tid å fullføre etter Fosen-saken. Men har en optimist. Foto: Allan Klo / NRK

Etter Fosen-saken er han redd for at utviklingsprosjektene kan gå tregere enn han hadde håpet.

– Den største utfordringen blir at vi må vente en stund. At vi blir å leve i uvisshet. Men det er viktig at prosessene går sin gang og at man følger reglene, sier ordføreren.

På spørsmål om han ble overrasket over å se bildebevis for at reinen går rundt vindturbinene, sier han:

– Nei, jeg ble ikke overrasket. Men jeg er heller ingen ekspert på rein og kan derfor ikke si at det ikke forekommer unnvikelser.

Ble ikke hørt

I 2012 ble det publisert en forskningsrapport som viser at reinen ikke vek unna vindturbinene. Denne forskningen mener reineier Ballovarre ikke er mye verdt.

– Vi ble ikke hørt engang.

Han sier at reinen ble gjerdet inne under forskningen, noe som førte til at de ikke kunne vike unna. Deretter ble det konkludert med at fordi det var mye ekskrementer i området betydde det at reinen ikke var redd, sier han.

– Metodene som ble brukt er hårreisende. Når reinen blir redd sprer den bakbeina og slipper masse ekskrementer før den løper av gårde, sier han.

Saken den gang endte med en skjønnsavgjørelse på 7500 kroner per driftsenhet.

– Det utgjør ikke engang en fôrsekk.

Forsker Jonathan Colman sa til NRK i 2012 at han beklaget at reindriftas syn ikke var godt nok representert. Han sa at de var forsøkt trukket inn i forskningen gjentatte ganger, uten hell.