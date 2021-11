Det var en dag i midten av mai Morten Martinsen ruslet seg en tur innover Rensådalen i Tjeldsund i Troms. Dette er et sted han vandrer mye, som han liker og tilbringer mye tid.

Men denne rusleturen skulle bli annerledes.

Ved en foss fikk han øye på en liten rein som lå helt musestille. Den lille kalven var så slapp at den nesten ikke orket å løfte hodet. Og den klarte i alle fall ikke å stå. Den var veldig tynn, og det var ingen tegn til at mora var i nærheten.

Rein på innerlomma

Etter å ha trukket seg tilbake og tatt god tid for å se om mammaen kom tilbake, kontaktet Martinsen eieren av flokken.

– Vi ble da enige om at vi skulle prøve å redde kalven, og bringe den ned fra fjellet. Det var bare skinn og bein igjen av den, forteller han.

Underveis fikk Martinsen hjelp av en kompis, Jack Delang, som har god erfaring med reinsdyr og som innimellom gjeter rein. På en skogsvei tok Jack kalven på innsiden av jakka og kjørte den ned på en firhjuling.

Nede fra fjellet måtte de lære den vesle kalven, som bare veide noen få kilo, å drikke melk.

– Her fikk han drahjelp av Jacks hund, Kaisa, til å lære seg å drikke melk, forteller Martinsen.

Reinbert, Morten og hunden Kajsa. Sistnevnte hjalp Reinbert med å få i seg melk da han var liten, tynn og syk. Foto: Privat

Som en hund

Kalven plagdes først litt med å få i seg melken, men etter noen dager gikk det bedre. Plutselig begynte formen å stige. Og da kalven kvikna til drakk den bare mer melk, og ble enda kvikkere.

I dag er Reinbert i full vigør – med gevir. I alle fall har de så smått begynt å vokse.

– Etter hvert har han vokst til skikkelig og blitt god å springe. I tillegg spiser Reinbert godt. Han er glad i grønnsaker og sopp, sier Martinsen.

Nå er Reinbert blitt en «husrein». Vel å merke bor han utendørs, slik reinsdyr skal gjøre, på et lite område hos Jack. Der har han et lite tak å trekke seg under dersom det regner.

– Man kan ikke bare slippe ham tilbake i fjellet. Når han er blitt så tam er den naturlige redselen for rovdyr, som gaupe og gjerv, borte.

Reinbert er så tam og snill at han sammenlignes med en hund. Og han er blitt en attraksjon i bygda, forteller Martinsen.

To tamme reinsdyr. Jack Daleng sammen med Reinbert og Børge under et besøk på institusjon i Tjeldsund. Foto: Privat

På turné

– Jack har en annen reinkalv, Børge, som han har hentet fra en reinflokk. De to er blitt veldig populære. De har vært på gamlehjem og eldreboliger, frivillighetssentral, omsorgsboliger og på Samisk senter. Der de har blitt tatt vel imot, forteller Martinsen.

Han tviler på at det er spesielt vanlig at gamlehjem får en besøksrein. Men også for barna er Reinbert blitt et tilskudd i bygda. Martinsen forteller at de to reinsdyrene er blitt veldig populære hos barnehageunger og skoleunger.

Reinbert drar på besøk til dem, og Reinbert får besøk.

– Det er så mange som ikke har et forhold til dyr og som ikke har sett en rein så nære, som gjerne vil komme på besøk, klappe, stryke og mate den.

– Vant med en sjef

Zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo sier reinsdyr er tamdyr i utgangspunktet. Han forklarer det med at reinsdyr er flokkdyr, som er sosiale og vant til å forholde seg til andre individer.

– De har en rangordning som gjør at de er vant til at noen er sjef. Denne kalven er åpenbart ikke sjef. Hvis det hadde vært en ilter reinokse tjokkfull av testosteron er det ikke sikkert den hadde vært en like stor hit på gamlehjemmet, sier Bøckman til NRK.

Zoolog Petter Bøckman sier at dyr som anerkjenner at noen andre er sjef er mulig å få tamme. Foto: Kristian Elster / NRK

Andre eksempler på dyr som kan temmes er elg og ulv. Bøckman sier at dyr som kan temmes har en del likhetstrekk, som at de ikke blir paniske når de møter mennesker og at de er enkle i matveien.

Og selv om Reinbert er blitt tam trenger det ikke nødvendigvis å bety at den må bo med mennesker resten av sitt liv, ifølge Bøckman.

– Men han trenger å få hjelp for å gradvis lære seg å leve i villmarken igjen, alt fra å finne mat til hvordan han skal forholde seg til en annen flokk igjen.

Zoologen forteller at det etter hvert kan bli mer utfordrende å ha Reinbert «i hus».

– På et eller annet tidspunkt kommer den i slyngelalderen, noe som kan minne om puberteten. Da er det ikke sikkert Reinbert er noe nevneverdig greiere å ha med å gjøre enn mennesker i tilsvarende alder er. Da er det mulig det er greiest å la Reinbert fly ut av redet.

Martinsen forteller at det har vært en opplevelse å følge Reinbert. Foto: Privat

Kan brukes til læring

I Tjeldsund planlegger nå Martinsen enn så lenge Reinberts fremtid. Kanskje kan Reinbert brukes til sledetur for barn. En annen idé er julekort for barna, med reinen. Martinsen forteller at han ikke har planer om å gjøre forretning av Reinbert, for å tjene penger.

– Planen er å synliggjøre dette med rein, og kanskje reise litt rundt på skoler og fortelle om rein. Om å være reingjeter og reineier, og hva de gjør.

Martinsen sier det har vært en opplevelse å følge Reinbert gjennom litt mer enn fem måneder.

– Det som har vært spesielt er å se et lite vesen som i utgangspunktet var for svakt til å overleve komme seg så bra ved hjelp av omsorg fra dyrekjære mennesker, særlig Jack, som har fostret Reinbert opp på gården.