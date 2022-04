Regjeringen vurderer å stenge norske havner for russiske skip

EU-kommisjonen la tirsdag fram den femte sanksjonspakken rettet mot Russland. I den inngår et forslag om å innføre forbud mot russiske skip i EU-havner.

Forslaget må vedtas av alle unionens medlemsland. Dette forslaget er også til vurdering i den norske regjeringen, bekrefter Nærings- og fiskeridepartementet overfor NTB.

– Norge står sammen med EU og andre land for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt, og vi vil gjennomføre også denne sanksjonspakken. Nå vil vi gå gjennom forslagene fra kommisjonen og vurdere om det er behov for tilpasninger når pakken skal innarbeides i norsk rett, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Enkelte unntak

Stengte havner var et av tiltakene Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba om da han talte til Stortinget forrige uke.

Etter talen gjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) det klart at dette ikke var aktuelt, og han viste til at Norge og Russland har et omfattende fiskerisamarbeid. Høyre-leder Erna Solberg mente heller ikke det var en god idé.

I forslaget fra EU går det fram at det vil være forbud for russiskdrevne skip å gå inn til EU-havner, men at det kan gjøres enkelte unntak for nødvendige varer som landbruks- og matvarer, humanitær bistand og energi. Sanksjonspakken ble lagt fram få dager etter at bilder fra byen Butsja ble kjent.

– Hendelsene i Butsja har rystet oss alle, og må få konsekvenser for Russland, sier Skjæran.

Mange russiske skip ligger til kai i norske havner. Her er «Vitus Bering» ved kai i Tromsø, en fiskebåt som eies av Norebo-selskapet Murmansk Region Fleet. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Tror Norge vil stenge havnene

– Jeg tror det er ganske sannsynlig at Norge vil følge etter. Blant annet fordi EU også vil innføre forbud mot import av sjømat fra Russland. Det betyr jo at russiske fartøy ikke kan lande fangster i Norge, sier professor ved UiT og ekspert på havrett, Tore Henriksen.

Han sier man siden annekteringen av Krim i 2014 har klart å skille konflikter. Nå er han ikke sikker på at det er mulig lenger.

UiT-professoren frykter for det norsk-russiske fiskerisamarbeidet også på bakgrunn av at Russland ble kastet ut fra det internasjonale havforskningsrådet.

– Om samarbeidet opphører vil det føre til en uforsvarlig forvaltning.

Nå fordeler Norge og Russland fisken omtrent likt mellom landene gjennom fiskerisamarbeidet. Henriksen tror likevel ikke russiske skip vil bli utestengt fra å fiske i norsk sone, slik de kan i dag.

Lederen i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, mener det er riktig av Norge å følge sanksjonene til EU.

Han frykter imidlertid ikke at fiskerisamarbeidet med Russland, ett av svært få punkter der Norge har samarbeidet med Russland de siste årene, skal ryke med det første.

– Det har vært helt fundamentalt for den gode forvaltningen som har vært. Og fisken i Barentshavet, spesielt torsken, men også andre arter er veldig viktig for Norge. Men det er og veldig viktig i fremtiden for Russland. Det skal komme dager etter dette. Jeg håper og tror at det blir bevart, sier han.

Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag. Foto: Jan-Erik Indrestrand / Norges Fiskarlag

Heggebø understreker at samarbeidet ikke bare er opp til Norge.

– Det kan jo tenkes at på ett tidspunkt så sier russerne at «nå har dere kommet med så mye sanksjoner mot oss på andre områder, at vi trekker oss». Derfor er det ekstra uforutsigbart, sier han.

– Viktig verdiskaper

Jørn-Even Hanssen er havnedirektør ved Tromsø havn. Hvert år har russiske fartøy rundt 800 anløp til Tromsø havn og andre private kaier i byen. Hanssen kan ikke si eksakt hvor store verdier det er snakk om, men det skal være estimert et tall på rundt 100 millioner kroner.

– Det handler om at båtene skal ha drivstoff, mannskapet skal byttes, det skal kjøpes mat og det er snakk om masse tekniske tjenester. De er en viktig verdiskaper i Tromsø by, sier havnedirektøren.

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen er ikke i tvil om at stengte havner for russiske skip vil merkes i Tromsø. Foto: Sveinung Åsali / NRK

Å stenge havnene tror han vil merkes både på kort og lang sikt. Den umiddelbare effekten vil være færre anløp og færre som leverer fisk til Tromsø.

– Den store usikkerheten er hva det vil si for langsiktig samarbeid med russerne, da tenker jeg særlig på fiskerisamarbeid i Barentshavet, sier Hanssen.

Han regner med regjeringen tar dette med i beregningen når de avgjør om Norge skal følge EU eller ikke.