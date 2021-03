Årsaken er at de relativt nye NH90-helikoptrene ikke er ofte nok i lufta, og at fabrikkene sliter med å levere både helikopter og reservedeler, skriver Forsvarets forum.

– NH90 er et katastrofeprosjekt. Vi har hatt problemer med å få de timene vi har behov for, og kostnadene har skutt i været. Situasjonen har ikke bedra seg av covid-19, så nå ser vi på alternativ for å få dekt opp en del av behovet med anna kapasitet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen beskriver NH90 som et katastrofeprosjekt. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Anskaffelsen av NH90-helikoptrene har lenge vært skandalebefengt. I 2018 konkluderte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skattebetalerne har brukt 8 milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.

Dette er riksrevisjonens hovedfunn Ekspandér faktaboks Stortingets forutsetninger for anskaffelsen av NH90 og helikoptrenes operative evne er ikke oppfylt.

Status for det maritime helikoptret NH90 er at det er sterkt forsinket, gir færre flytimer enn forventet, har høyt vedlikeholdsbehov og høye driftskostnader: store forsinkelser i anskaffelse og innfasing svært få flytimer, lav tilgjengelighet og sterkt begrenset operativ virksomhet stort vedlikeholdsbehov og høye driftskostnader Rapporteringen til Stortinget har vært begrenset.

Sentrale årsaker til forsinkelsene er å finne både hos leverandøren og på norsk side: Leverandøren NHI har en vesentlig del av ansvaret for forsinkelsene og endringer i leveransene. Viktige forutsetninger for anskaffelsen er ikke fulgt opp godt nok. Kontrakten med leverandøren har vesentlige svakheter. Det har vært mangler i planleggingen og utilstrekkelig bemanning i Luftforsvaret og FLO/FMA. Det har vært svak styring og lite effektiv koordinering i innfasingen av NH90.



I alt skulle 14 NH90-helikoptre vært på plass i 2008, men bare åtte er levert. Seks av dem kan bare brukes til trening. Det blir dessuten langt dyrere å drive og vedlikeholde helikoptrene enn først antatt.

Som tillegg

I ei anbefaling fra Forsvarsdepartementet som ble godkjent i statsråd før helga, står det at «Forsvaret har lågare tilgjengelig flytid enn planlagt og dermed lågare innfasingstakt for den operative kapasiteten».

De innleide helikoptrene er ment som et tillegg til NH90 og skal brukes der det ikke er behov for en «like spesialisert og høgteknologisk plattform som NH90».

Noe av utfordringa er at man ikke har reservedeler liggende på lager. Er det en del som må skiftes på et helikopter, kan det ta fem måneder før det kommer til Norge. Nå har også pandemien bremsa produksjonen på fabrikken i Italia, og det er uvisst når de andre helikoptrene blir levert.

– Vi får gjøre det beste ut av helikopterkapasiteten som er veldig dårlig, så vil vi utrede andre alternativ, sier Bakke-Jensen.

Preposisjonen fra regjeringa må behandles i Stortinget før ei eventuell utredning starter.

Kystvakten positiv

Kystvaktsjef Oliver Berdal er positiv til at regjeringa vil undersøke muligheten til å leie helikopter som kan dekke deler av behovet deres.

– Vi skulle helst hatt åtte NH90 som vi kunne fly tilstrekkelig med, men vi må forholde oss til situasjonen som den er, sier han til NRK.

Kystvakten har fire fartøy med helikopterdekk og -hangar, og hensikten er at de skal ha helikopter om bord til enhver tid. Derfor har de fått åtte NH90. På den måten blir de ikke seilende uten helikopter mens ett er på verksted for vedlikehold.

– Med NH90 har vi ikke fått den tilgjengeligheta vi hadde håpet på. Derfor er det viktig å se på alternativer, sier Berdal.

Kystvaktsjef Oliver Berdal. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Han understreker at Kystvakten vil gjøre sitt ytterste for å bruke NH90 ved enhver mulighet.

– I Kystvakten har vi et meget godt samarbeid med Maritim Helikopterving. De står på utrolig bra, og i mars måned har vi hatt mye NH90-aktivitet på flere av fartøyene våre, og fått gjennomført mye og god trening, sier kystvaktsjefen til NRK.

Hvis det blir politisk vilje til å leie inn sivile helikopter, vil det gi bedre belegg for Kystvakten. Berdal understreker at dette vil være ei midlertidig, supplerende løsning, og ikke ei fullgod erstatning for NH90.

– Men midlertidig vil nok være i en god del år. På lengre sikt er det viktig at man finner en permanent og god helikopterløsning for Kystvakten, og dermed de store havområdene i nord, for framtida, sier Berdal.

– På høy tid

Leder i Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo, er ikke overrasket over regjeringas forslag.

– Vi har slitt med å få NH90 til å fungere på en god måte over svært mange år. Det er på høy tid at vi får gjort noe med beredskapen vi har ute på havet. Både i forhold til søk og redning, men også i forhold til overvåkning og kontroll, sier han til NRK.

Han understreker at det å leie helikopter til Forsvaret ikke er en «quick fix». Det vil medføre arbeid i forhold til både trening og spesialisering.

Forbundslederen mener det er viktig at forsvarsdepartementet også tenker hva neste steg skal være.

– Hvilke helikoptre skal Hæren få, og vil NH90 noen gang fungere noenlunde etter hensikten? Eller bør vi nå si at den milliardinvesteringa var et bomkjøp? spør Bongo.

Torbjørn Bongo, leder i NOF. Foto: NOF

Han viser til at Sverige for noen år sia gikk til hurtiganskaffelse av Black Hawk-helikopter. Dette har vært et tema i Norge også.

Bongo innrømmer at han tidligere har vært skeptisk til å vrake NH90 og gå for de amerikanske helikoptrene. Men 16 år etter NH90 skulle vært i drift, mener han det er på tide å ta ei vurdering.

– Ideelt sett skulle jeg ønske vi fikk NH90 til å fungere. Men vi nærmer oss et punkt der vi må begynne å stille oss spørsmålet; «Har vi overhodet trua på det?». Den avgjørelsen kommer til å sitte veldig langt inne, men vi nærmer oss, mener Bongo.

– Luksusfellen

– Dette kan minne om luksusfellen. En bruker bare enda mer penger, så får man egentlig mindre igjen for dem, sier Liv Signe Navarsete (Sp).

Hun sitter i utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget, og sier de vil stille mange spørsmål når preposisjonen skal tas opp til behandling.

– Vi må stille spørsmål om vi har nok folk, har vi den kompetansen vi trenger, og hva vil det koste å få NH90 opp i nærheta av de flytimene vi skulle hatt? Jeg er skeptisk til løsninga som regjeringa har valgt, det vil bli enda dyrere, mener Navarsete.

Liv Signe Navarsete (Sp) sitter i utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget. Foto: NRK

Hun viser til at departementet i samme preposisjon får kritikk av Nato om beredskapen i Norge, også til havs. Likevel har de bare nevnt alternativer for å supplere NH90. Navarsete mener det kan være vanskelig å finne sivile helikopter som klarer operere under tøffe forhold i Barentshavet.

– Hvor lenge vi skal fortsette med dette, er vi nødt til å ta opp til diskusjon flere ganger. Jeg er sterkt i tvil, og tror ikke dette er løsninga, sier hun.

– Jeg vil minne Navarsete om at hun satt i regjering da det fortsatt var mulig å avslutte dette prosjektet, svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.