Regjeringen tar uvanlig grep – stanser omstridt Svalbard-salg

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Regjeringen tar i bruk sikkerhetsloven for å stanse et mulig salg av eiendommen Søre Fagerfjord på Svalbard. Dette av frykt for skadevirkninger for nasjonale sikkerhetsinteresser.

Vedtaket er fattet etter sikkerhetsloven § 2-5, og innebærer at alle forsøk på forhandlinger og kjøp, både knyttet til eiendommen og selskapet, ikke kan gjennomføres uten uttrykkelig samtykke fra nærings- og fiskeridepartementet.

Vedtaket kan ikke påklages, men kan bringes inn for domstolen på vanlig måte.

Dersom eierne ikke innretter seg etter vedtaket, kan de bli straffeforfulgt, og departementet kan treffe vedtak om overtakelse av eiendomsretten til eiendommen.

Eiendommen ligger i Sør-Spitsbergen nasjonalpark, og næringsminister Cecilie Myrseth mener den er uten verdi.

Eiendommens manglende verdi har tidligere blitt påpekt av flere, og det er ikke tillatt å søke etter mineraler eller driver gruvedrift i området, eller å bygge noe på eiendommen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Regjeringen drar i nødbremsen for å hindre salg av eiendommen Søre Fagerfjord på Svalbard til uønskede aktører.

Dette grunnet bekymring for skadevirkninger for nasjonale sikkerhetsinteresser, bekrefter nærings- og fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) til NRK.

– Det er viktig for regjeringa at vi nå klarer å bevare ro og stabilitet rundt dette området, og ikke minst at vi sikrer at nasjonale sikkerhetsinteresser ikke blir truet, sier hun til NRK, når vi møter henne i Tromsø.

STOPP: Regjeringen har fattet vedtak i sikkerhetsloven. Det bekrefter nærings- og fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) til NRK. Foto: Erik Waagbø / NRK

De siste månedene har selskapet AS Kulspids, hvor en tidligere russisk statsborger er helt sentral, forsøkt å selge den siste privateide eiendommen på Svalbard.

Tross gjentatte advarsler, blant annet regjeringsadvokat Fredrik Sejersteds beskjed om å stanse salget, har selskapet fortsatt salget. Regjeringens vedtak er fattet etter sikkerhetsloven § 2-5, som på mange måter er en sikkerhetsventil i lovverket.

– Jeg skulle ønske at vi ikke var nødt til å fatte et slikt vedtak, men det har vi sett oss helt nødt til å gjøre, sier næringsministeren.

Eiendommens beliggenhet på Svalbard.

Vedtaket innebærer at alle mulige forsøk på forhandlinger og kjøp, både knyttet til eiendommen og selskapet, ikke kan gjennomføres uten uttrykkelig samtykke fra nærings- og fiskeridepartementet.

Da vedtaket er fattet av Kongen i statsråd, kan det ikke påklages. Vedtaket kan bringes inn for domstolen på vanlig måte.

Vedtaket: Ekspander/minimer faktaboks Vedtaket innebærer: Forhandlinger om eller gjennomføring av erverv av eiendommen Søre Fagerfjord på Svalbard kan ikke foretas uten Nærings- og fiskeridepartementets uttrykkelige samtykke. Det ikke forhandles om eller gjennomføres erverv av aksjer som direkte eller indirekte vil gi kjøperen en samlet direkte eller indirekte eierandel på minst 10 prosent av aksjekapitalen, andelen eller stemmene i selskapet AS Kulspids. Dette gjelder også når dette medfører at kjøper oppnår betydelig innflytelse over forvaltningen av selskapet på en annen måte, eller at kjøperen oppnår dette sammen med sine nærstående. Selskapet AS Kulspids pålegges å opplyse departementet fortløpende om alle bud som mottas på eiendommen og direkte eller indirekte eierandeler i selskapet. Det samme gjelder aktører som representerer eierne i salgsprosessen. Erverv i strid med punkt 1 og 2 kan ikke gjennomføres etter sitt innhold. Relevante registeransvarlige (herunder Kartverket og Brønnøysundregistrene) er instruert av næringsministeren om at en eventuell slik overføring skal nektes registrert.

Sikkerhetsvurdering

I utarbeidelsen av vedtaket har departementet innhentet uttalelser fra Etterretningstjenesten (E-tjenesten), Politiets sikkerhetstjenesten (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Disse støtter oppunder at det innebærer en «ikke ubetydelig risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet», ved salg til interessenter fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.

– Dette vedtaket er på mange måter et føre-var-vedtak, for å sikre at man skal ha både ro, stabilitet og kontroll på Svalbard rundt denne eiendommen, sier Myrseth.

Tross beskjed fra regjeringsadvokaten om at salgsprosessen må innstilles, annonser selskapet fortsatt for annonsen på sin hjemmeside. Faksimile: Kulspids.com

Dersom eierne ikke innretter seg etter vedtaket, kan eierne, i henhold til sikkerhetsloven § 11-4, bli straffeforfulgt. Departementet kan også treffe vedtak om overtakelse av eiendomsretten til eiendommen.

På spørsmål om straffeforfølgelse vil være aktuelt, svarer Myrseth:

– Jeg legger til grunn at man følger norsk lov i Norge, men gjennom et slikt vedtak er det også mulig å straffeforfølge dersom man ikke gjør det.

Vedtaket medfører at det verken er mulig å tinglyse, registrere eller gjennomføre et salg av eiendommen og selskapet, dersom eierne skulle prøve seg på det.

I 2021 grep regjeringen, ved bruk av sikkerhetsloven § 2-5, inn for å stanse det russiske oppkjøpet av Bergen Engines.

Tidslinje for saken Avtale med staten AS Kulspids, som eier eiendommen Søre Fagerfjord på Svalbard, inngikk avtale med staten. I avtalen er det en samtykkeklausul. Denne følger eiendommen for alltid. I avtalen fremkommer det at eiendommen ikke kan selges uten samtykke fra departementet.

Tinglyst Heftelsen, som ble inngått i 1919, ble først i 1932 tinglyst.

Krav om sletting Advokatfirmaet Schjødt fremmer, på vegne av AS Kulspids, krav om sletting av pantobligasjonen, som hindrer selskapet i å selge eiendommen. Pantobligasjonen ble slettet samme dag.

Krevde retting Nærings- og fiskeridepartementet krevde retting av grunnboken, da de mente slettingen ikke var korrekt.

Retting av grunnboken Kartverket traff vedtak om retting. I rettingsvedtaket står det, ifølge kjennelse fra Borgarting lagmannsrett: «Det fulgte nemlig av dokumentet at forhandlinger om salg eller annen disposisjonsrett av feltene, f. eks pantsettelse, må ikke innledes uten etter samtykke fra Handelsdepartement. Ved slettingen av panteretten, ble også dette slettet. Årsaken til det var at den ikke var særskilt anmerket i grunnboken og ble oversett ved slettingen. Tinglysingsmyndigheten har imidlertid ikke hjemmel til å slette en slik type heftelse av eget tiltak.»

Anket vedtaket AS Kulspids anket Kartverkets vedtak til Borgarting lagmannsrett.

Staten fikk medhold Borgarting lagmannsrett ga staten medhold i at samtykkeklausulen er en heftelse som «skal hvile på eiendommen for alltid». Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Eiendom til salgs Den siste private eiendommen på Svalbard, Søre Fagerfjord, er til salgs.

Kan ikke selges Næringsminister Cecilie Myrseth uttaler til NRK at eiendommen på Svalbard ikke kan selges. Hun opplyser samtidig at departementet var i forhandlinger om kjøp av eiendommen våren 2019. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Krever stans Regjeringsadvokaten sender brev til selskapet, hvor han ber om at salgsprosessen innstilles, og at annonsene umiddelbart fjernes.

Kongelig resolusjon Regjeringen fatter vedtak etter sikkerhetsloven § 2-5. Denne medfører krav om statens samtykke til forhandlinger og erverv mv. av aksjer i Aktieselskabet Kulspids og eiendommen Søre Fagerfjord på Svalbard. Vis mer

– Ikke greit

Siden det ble klart at Aktieselskabet Kulspids ønsket å selge eiendommen, har uenighet mellom eierne av eiendommen og departementet vært stor.

Advokat Per Kyllingstad, som bistår selskapet i salget av den 60,9 kvadratkilometer store eiendommen, har hele tiden ment at salget er lovlig. Selv har han ment det vil «stride mot grunnleggende juss», dersom aksjonærene i et selskap ikke kan disponere over aksjene når de «ikke er beheftet».

– Det er ikke tvilsomt at dagens eiere står fritt til å selge aksjene i selskapet – og til den eller de kjøpere de måtte ønske å selge til, skrev Kyllingstad i brev til regjeringsadvokat Sejersted i mai.

SELGER: Advokat Per Kyllingstad bistår eierne av eiendommen i salget. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Myrseth reagerer på at selskapet ikke har stanset markedsføringen av eiendommen.

– Det synes jeg ikke er greit. Det er grunnen til at vi nå må gå til dette skrittet og fatte vedtak etter sikkerhetsloven, for å sikre det som står i heftelsen, som eierne har gitt uttrykk for at de ikke respekterer.

I heftelsen fra 1932 fremgår det at departementet til enhver tid skal holdes «underrettet om stillingen så vel hvad angår sikring og drift av feltene som selskapets ökonomiske stilling».

Selv har Kyllingstad ment at det ikke er noen begrensninger i salg av aksjene. Videre har han påstått at dette har blitt gjort i «mer enn 100 år», og at departementet er kjent med dette. NRK har forespurt dokumentasjon på dette, men har ikke fått det.

1932: Heftelsen, som ble inngått i 1919, ble først i 1932 tinglyst.

Eiendom uten verdi

Dette er ikke første gang selskapet forsøker å selge eiendommen.

I november 2018 sendte selskapets styreleder inn søknad om å dele eiendommen i seks deler. Dette da selger, basert på «tilbakemeldinger fra potensielle kjøpere», anså dette hensiktsmessig for å tilby eiendommen til flere kjøpere. Dette ifølge e-post Kyllingstad sendte tidligere på året til Sysselmannen, som NRK har fått innsyn i.

Selger søkte året etter om motorferdsel, med formål om «befaring og besiktigelse» av eiendommen. På besiktigelsen skulle selskapet «ha med seg mulige kjøpere av hele eller deler av eiendommen», ifølge kommunikasjonen NRK har fått innsyn i.

Begge søknadene endte med avslag.

VERDI?: Aktieselskabet Kulspids prøver å selge eiendommen til 300 millioner, rundt 3,5 milliarder norske kroner. Selv mener departementet at eiendommen ​​​​​​​er «uten noen form for verdi». Foto: Kulspids

Selv mener næringsminister Cecilie Myrseth at eiendommen, som staten tidligere har forsøkt å kjøpe for 20 millioner, er uten kommersiell verdi.

– Dette er en eiendom uten noen form for bruksverdi. Den ligger i en nasjonalpark, som gjør at man ikke kan bruke eiendommen, sier hun.

Eiendommen ligger i Sør-Spitsbergen nasjonalpark.

Vernet

Eiendommens manglende verdi har tidligere blitt påpekt av flere.

– Jeg vil nok bli overrasket om det er noen som betaler 3,5 milliarder, sa advokat i Elden Advokatfirma, Arnt Angell, til NRK i mai.

I 2016 bistod han en bergensfamilie med salget av eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard.

Som følge av at eiendommen ligger i en nasjonalpark, er det ikke tillatt å søke etter mineraler eller driver gruvedrift i området. Det er ei heller tillatt å bygge noe på eiendommen.

Dette er stikk i strid med annonseringen av eiendommen, hvor den annonseres med at den har «vesentlig geopolitisk, vitenskapelig og miljømessig betydning».

– Det er vanskelig å se at noen kan utfordre det vernet med hell, sa Angell.