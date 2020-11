Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ulrikke Hornæs Herving studerer ved UiT Norges arktiske universitet, i Alta. Hun er veldig fornøyd med at regjeringen setter inn tiltak for studentene.

De foreslår å sette av totalt 30 millioner kroner til studentene i neste års statsbudsjett.

Ulrikke Hornæs Herving synes studenter har blitt nedprioritert under pandemien. Foto: Henriette Berg / NRK

– Jeg tror tiltakene er spesielt viktig for nye studenter. Her har det vært halve klasser som har sluttet, og jeg tror det har en parallell opp mot pandemien, sier Herving.

Prioriterer psykisk helse

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er bekymret for studenter som sliter med ensomhet og motivasjonen under pandemien.

– Trolig må vi leve med strenge regler og tiltak en god stund til, men vi kan ikke legge opp til at studentene skal tilbringe hele studieåret alene på hybelen, sier Asheim i en pressemelding.

Av de 30 millionene, skal 20 millioner gå til studentsamskipnadene, mens ti millioner øremerkes studentenes psykiske helse.

Pengene fordeles på disse tiltakene:

Regjeringens studenttiltak Ekspandér faktaboks Egne nettsider til studentene som oppdatere dem på sosiale tilbud . Her skal det være mulig for studentene å komme med innspill og ønsker for løsningen på nett.

. Her skal det være mulig for studentene å komme med innspill og ønsker for løsningen på nett. Sikre at studenter møter andre studenter jevnlig. Dette gjelder både ved lærestedene og digitalt, avhengig av gjeldende smittevernregler.

Dette gjelder både ved lærestedene og digitalt, avhengig av gjeldende smittevernregler. Alle studenter skal få noe undervisning ved studiested, så langt det er mulig. I tillegg er det enklere å holde gode kontroll på regler og råd om smittevern på lærestedene.

I tillegg er det enklere å holde gode kontroll på regler og råd om smittevern på lærestedene. Vil sette opp tjenester og kurs som kan hjelpe studentene til å få struktur i hverdagen. F.eks. for stressmestring, digital studieteknikk og motivasjon.

F.eks. for stressmestring, digital studieteknikk og motivasjon. Større tilbud om samtaler og psykisk hjelpe ved studentsamskipnadene. Offentlig helsetjeneste har ikke mulighet til å ta imot studenter som har det vanskelig under pandemien. Derfor er det et stort behov for egne tilbud rettet spesielt for studenters psykiske helse.

Henrik Asheim (H) håper disse millionene kan hjelpe å fange opp de som føler seg ensomme. Foto: Ola Hana / NRK

Utfordrende studiehverdag

Ulrikke Hornæs Herving og studievenninnen Vilde Thune Nesse sier at de kjenner flere studenter som har hatt det vanskelig under pandemien.

– Mange blir sittende helt alene på hyblene sine, sier Nesse.

Rune Sundelin, leder for campusadministrasjonen ved UiT i Alta, sier det er gode nyheter at regjeringen ser et behov for at studentene skal oppholde seg ved skolensområde.

Rune Sundelin har oppfordret studentene om å oppholde seg på universitetet. Foto: Rune Sundelin

– Vi i ledelsen er overbeviste om at det er lettere å kontrollere smittevernet på skolene enn på små hybler med felleskjøkken, sier han.

Venninnene synes det er viktig at de får oppholde seg på universitetet.

– Noen ønsker å være på skolen fordi de lærer best der, og det er sosialt. Andre trives med det digitale siden det er tryggest for dem selv og sine nærmeste, sier Nesse.

Nesse synes det aller viktigste er å opprette en egen nettside der studentene kan få tak i den informasjonen de trenger. Både av sosiale tilbud og praktisk informasjon fra universitetet.