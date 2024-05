I meldingen vil regjeringen styrke det norske familiesamfunnet i Longyearbyen, og ta et sterkere statlig grep om viktig infrastruktur.

– Svalbard er en viktig del av Norge. I en tid med store endringer skal forvaltningen av Svalbard fortsette med forutsigbarhet og stø kurs. Vi vil styrke nasjonal kontroll og bygge opp under norsk tilstedeværelse på øygruppen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Den forrige svalbardmeldingen kom i 2016. Siden har verden endret seg mye – spesielt sikkerhetspolitisk i nordområdene. Antall innbyggere på øygruppa har også økt siden det.

– Tiltakene vil særlig støtte opp under målet om norske samfunn på øygruppen og målet om bevaring av områdets særegne villmarksnatur, og vil i sum ytterligere styrke graden av nasjonal kontroll over aktiviteten på øygruppen, sier Mehl.

Stortingsmeldingen presenteres også av ministeren på en pressekonferanse på Unis i Longyearbyen klokka 13.30 fredag. Den sendes direkte her på nrk.no.

Noen av punktene i svalbardmeldingen:

Regjeringen vil fortsette med å legge til rette for et lavt skattenivå

Regjeringen ønsker ikke at Longyearbyen vokser noe mer enn slik det er nå

Boligmassen skal ikke utvides utover nivået fra før skredene i 2015 og 2017

Satsen på arbeidsgiveravgift, som er på null, skal videreføres. Men de vil vurdere om den skal økes for norske arbeidsgivere

Regjeringen vil utarbeide forslag til besøksbidrag for besøkende til Longyearbyen

Regjeringen ønsker å styrke forskningsledelsen på Svalbard: De oppretter et eget kontor, drevet av Forskningsrådet og Norsk Polarinstitutt.

Her kan du lese hele svalbardmeldingen (ekstern lenke)

Lekkasjer: Energiforsyning og tarifflønn

I begynnelsen av mai sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at de i meldingen blant annet vil sende et signal om at staten skal ta et større ansvar for energiforsyningen i Longyearbyen.

Der får Store Norsk en viktig rolle.

– Den erfaringen Store Norske har fra drift på Svalbard, og at det er et heleid statlig selskap, gjør at selskapet kan overta ansvaret for å omstille energiforsyningen, sa Støre.

Torsdag kom nyheten om at regjeringen vil ha en ny lov for å sikre tarifflønn på Svalbard.

– Arbeidslivet vårt endrer seg stadig – og det gjeld kanskje spesielt i Longyearbyen, sa arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til NRK torsdag.

Svalbardmeldinga 2024 Ekspander/minimer faktaboks Fredag 31. mai legger justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl frem stortingsmeldingen om Svalbard.

Den forrige Svalbardmeldingen kom i 2016, og neste var egentlig ventet i 2026.

Siden 2016 har verden endret seg sikkerhetspolitisk, og derfor er ny stortingsmelding fremskyndet.

Det er ventet at klimaendringer vil få en betydning i den nye meldingen.