– Vi har fortsatt ikke den maritime helikopterkapasiteten vi trenger.

Det sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i dagens spørretime på Stortinget.

Norge har til nå fått levert 13 av de såkalte NH90-helikoptrene, etter at 14 stykker ble bestilt helt tilbake i 2001. Seks av disse skal oppgraderes, og skulle etter planen være ferdige i løpet av neste år.

Nå er prosessen forskjøvet nok en gang. Leverandøren NHI sier nå at arbeidet kan ferdigstilles i 2024.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp). Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Leverandøren har ikke gitt oss tillit til disse planene heller, sier Enoksen.

Hele prosjektet kan ryke

Han vil derfor vurdere den maritime helikopterkapasiteten på nytt. Da kan det være hele kontrakten ryker.

– I en slik vurdering vil det også være naturlig å se på muligheter for å heve kontrakten. Jeg vet og er fullstendig klar over at det ikke er en rask eller enkel løsning på dette problemet, sier ministeren.

Dette er riksrevisjonens hovedfunn Ekspandér faktaboks Stortingets forutsetninger for anskaffelsen av NH90 og helikoptrenes operative evne er ikke oppfylt.

Status for det maritime helikoptret NH90 er at det er sterkt forsinket, gir færre flytimer enn forventet, har høyt vedlikeholdsbehov og høye driftskostnader: store forsinkelser i anskaffelse og innfasing svært få flytimer, lav tilgjengelighet og sterkt begrenset operativ virksomhet stort vedlikeholdsbehov og høye driftskostnader Rapporteringen til Stortinget har vært begrenset.

Sentrale årsaker til forsinkelsene er å finne både hos leverandøren og på norsk side: Leverandøren NHI har en vesentlig del av ansvaret for forsinkelsene og endringer i leveransene. Viktige forutsetninger for anskaffelsen er ikke fulgt opp godt nok. Kontrakten med leverandøren har vesentlige svakheter. Det har vært mangler i planleggingen og utilstrekkelig bemanning i Luftforsvaret og FLO/FMA. Det har vært svak styring og lite effektiv koordinering i innfasingen av NH90.



Målet er å få en «forsvarlig løsning for framtiden». Dette svarer Enoksen etter spørsmål fra Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes. Elvenes påpeker at Australia vil legge ned driften av helikoptrene, og at Sverige nå vurderer det samme.

Det var Aftenposten som først skrev om ministerens uttalelser.

Her tar et av NH90-helikoptrene av fra KV «Senja» under en sjøoperativ øvelse. Du trenger javascript for å se video. Her tar et av NH90-helikoptrene av fra KV «Senja» under en sjøoperativ øvelse.

Har kostet dyrt

Forbundsleder i Norges Offisers- og Spesialistforbund, Torbjørn Bongo, er skeptisk til å si opp kontrakten på NH90 helikopteret.

Han sier til NRK at problemene med den italienske helikoptertypen ikke bare er knytta til leverandøren. Også samordninga mellom alle etater i forsvaret har skapt problemer for drifta av helikopterene, mener han.

Forbundsleder i Norges Offisers- og Spesialistforbund, Torbjørn Bongo. Foto: NOF

Anskaffelsen av NH90-helikoptrene har kostet Forsvaret og skattebetalerne 8 milliarder kroner – på noe som ikke er blitt levert slik det var lovet. Det skrev Riksrevisjonen i en rapport fra 2018.

Enoksen sier departementet vil videreføre arbeidet med å se etter andre helikoptere de kan leie. Men dette ikke er tilstrekkelig, sier han.

Arbeidet med dette begynte under den daværende regjeringen i fjor.

Daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har blant annet omtalt kjøpet av helikoptrene som et «katastrofeprosjekt».