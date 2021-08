Folk i nord er ikke blitt begeistret for det nye storfylket etter halvannet års drift. Meningsmålingen som InFact har gjort for NRK, viser at et solid flertall vil tilbake til den gamle ordningen. Protestene mot sammenslåingen har vært mest høylytte i Finnmark, men målingen viser at skepsisen nå er vel så stor i Troms.

Slik svarer de spurte – 600 i hvert fylke:

Er det riktig eller galt å åpne for reversering av nylig sammenslåtte fylker? Region Riktig Galt Vet ikke Troms 61,7 23,5 14,8 Finnmark 59 29,1 11,9

– Motstanden har vært der hele tiden. Det overrasker meg ikke at folket vil splitte storfylket, sier Runar Sjåstad, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (Ap).

Han sier at landsdelen ikke har fått de store nye oppgavene de ble lovet av regjeringa.

Høyre kontrer med at Ap og de andre i flertall på fylkestinget har kun jobbet mot én ting: splittelsen av Troms og Finnmark.

– De setter seg på bakbena og ønsker ikke å gjøre noe som helst, annet enn å reversere. Når de jobber kun for å rive den ned, får du ikke de store resultatene med den inngangen til arbeidet, sier Vetle Langedahl, 1. stortingskandidat for Finnmark Høyre.

Vetle Langedahl (H) mener regionreformen først og fremst har feilet på grunn av lokal motstand, selv om også regjeringen kunne løst saken bedre. Foto: NRK

Har folket i ryggen

Nancy Porsanger Anti, 2. stortingskandidat for Finnmark Senterparti (Sp), sier at folket vil ha fylket sitt tilbake.

– Troms og Finnmark har blitt en dysfunksjonell region. Det har blitt altfor stort og altfor store avstander. Folk har aldri ønsket en sammenslåing.

Langedahl er enig med sine motstandere at sammenslåingen kunne blitt gjort bedre, men står på at det er fylkespolitikerne som har undergravd regionreformen.

Han mener Troms og Finnmark kunne blitt en spennende og mer slagkraftig region om fylkespolitikerne grep muligheten til å bygge framtida selv.

Fakta om meningsmålingen Ekspandér faktaboks Troms: InFact AS

Populasjon Troms, innbyggere +18 år

Antall intervjuer 626

Vekting Kjønn, alder, partivalg 2017

Feilmargin Maksimalt +/- 3,9 %-poeng gjelder totalutvalget

Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Periode 23. august 2021 Finnmark: Utført av InFact AS

Populasjon: Finnmark, innbyggere 18 år og oppover

Antall intervjuer: 641

Vekting: Kjønn, alder, partivalg 2017

Feilmargin: Maksimalt +/- 3,9 prosentpoeng gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 23. august 2021

Lovet spesiell omsorg

Da fylkene ble sammenslått, lovet regjeringen at den gamle fylkeshovedstaden Vadsø skulle få ekstra oppmerksomhet. Målet var at arbeidsplassene ikke skulle forsvinne.

Men da Erna Solberg kom til Finnmark og annonserte et nytt senter mot arbeidslivskriminalitet mandag, var det Alta som ble lovet de 20 arbeidsplassene.

– Vurderingen er at Alta ligger godt plassert. I tillegg er det et stort arbeidsmarked. Etatene er til stede her. På grunn av aktiviteten i bygg og anlegg er det naturlig å plassere senteret her, sa Solberg.

Vadsøs ordføre Wenche Pedersen mener de burde kommet i østfylket i stedet. Begrunnelsen var ikke minst at senteret også skulle jobbe mot fiskefusk, og fiskerinæringa står ikke spesielt sterkt i Alta.

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad overlater til ordførerne å diskutere plasseringen, men kommenterer saken slik:

– All ny aktivitet i Finnmark er positivt. Om disse 20 arbeidsplassene kommer, er det bra for Alta, og det er bra for Finnmark. Men det er altfor lite, det er altfor sent. Dette kan ikke kalles en satsing på Nord-Norge, sier Sjåstad.