– Da ville hangardøra ha blåst inn. Biler, fotgjengere og pasienter fra den kommunale legevakta (som ligger under landingsplattformen, journ.anm.) kunne blitt skadet, sier Tor-Arne Hanssen.

Hanssen er utbyggingssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Tor-Arne Hanssen, utbyggingssjef ved UNN, forteller at landingsplattformen for de nye redningshelikoptrene bør være 33 meter høy. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

– Det er uaktuelt å lande de nye redningshelikoptrene her som det er nå, sier han.

SAR Queen er nemlig større enn de nåværende Sea King-helikoptrene, som skal erstattes.

De nye redningshelikoptrene trenger en sikkerhetssone på 100 meter rundt landingsplattformen. Årsaken er at de er større og har kraftigere rotorblad, informerer Hanssen.

– Den beste løsninga for oss vil være å få helikoptret hevet høyere opp. Da med en landingsplass som er minimum 33 meter over bakken.

Hvordan dette eventuelt skal gjøres, må en utredning fra staten slå fast, sier utbyggingssjefen.

Bruker en halvtime ekstra

Sykehuset i Tromsø er et av flere akuttsykehus som ikke kan ta imot de nye SAR-redningshelikoptrene. Dette på grunn av landingsplassen.

Det betyr at helikoptrene må lande ved Tromsø lufthavn.

Nå venter UNN en avklaring fra staten på hvordan helikopteret skal kunne lande hos de i framtiden.

Redningshelikoptrene har kostet over 16 milliarder kroner å anskaffe.

Einar Bugge, konstituert viseadministrerende direktør ved UNN, sier SAR Queen vil være veldig viktig i redningsaksjoner. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Einar Bugge ved UNN sier det haster med å få løst problemet.

– Dette redningshelikopteret er veldig viktig i redningsaksjoner. UNN er Nord-Norges traumesenter og blant annet det eneste sykehuset som tar imot alvorlige hodeskader.

– Det å få disse pasientene raskt til behandling er viktig. Derfor er det også viktig at helikopteret kan lande her.

Selv om avstanden mellom sykehuset og flyplassen ikke er så stor, tar en slik omlasting alltid tid, sier han. Han mener det kan ta opp til en halvtime ekstra.

– Det vil kreve en ekstra omlasting av pasientene. Det kan forsinke transporten og helsehjelpen betydelig, og i de mest alvorlige tilfellene kan det få alvorlige konsekvenser for pasientene.

Pågår en utredning

I en e-post til NRK skriver statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) at justisdepartementet har ansvar for ni sykehus, hvor UNN i Tromsø er et av dem.

Videre står det at når det gjelder tiltak eller løsninger for disse sykehusene, er de enten i en oppstartsfase for bygging, i en utredningsfase eller det er besluttet iverksatt midlertidige tiltak for landing på eksisterende landingsplasser på/ved sykehuset.

For enkelte sykehus er det også besluttet å bruke andre midlertidige eller permanente landingsplasser i nærheten av sykehuset (for eksempel en flyplass eller asfaltert plass). Og de har forståelse for at det ikke er ideelt med en løsning som innebærer ekstra transporttid av pasienter – derfor pågår det en utredning for å se på alternative løsninger, står det i e-posten.

