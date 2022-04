Politiet melder like før klokken 15:00 om et snøskred som har gått i Sofiatinden i Lyngen.

– Vi fikk melding om skredet like over klokken 14:30. To personer i et turfølge på tre ble tatt, men før vi rakk å nå fram fikk vi beskjed om at alle var gjort rede for, sier operasjonsleder Eirik Kileng.

En person skal være skadet, men ingen skal være alvorlig skadd, ifølge politiet.

– Luftambulansen er på tur til stedet. Vi iverksatte en større operasjon, men har nedskalert til at det kun er de som rykker ut, sier Kileng.

Norsk Folkehjelp står i beredskap i tilfelle det skal bli behov for å få mannskap fra veien og opp i terrenget.

Sofiatinden i Lyngen blir beskrevet som et krevende fjell. Arkivfoto. Foto: Espen Nordahl

Gikk to liv i fjor

Det er faregrad 2 – moderat i området, melder Varsom.no. Det betyr at det er generelt stabile forhold, men snøen og vinden som har kommet de siste timene gjør at skredfaren øker.

Sofiatinden er beskrevet som et krevende fjell. Store deler av turen ligger i skredterreng. Det vil si at terrenget er 30 grader eller brattere.

1. mai i fjor gikk det et dødelig skred på i det samme fjellet. Da døde to menn i 20-årene fra Tromsø.

Fjellene i Troms er de mest dødelige de siste 22 årene. Og det går jevnlig snøskred i de stupbratte fjellsidene gjennom vinteren.

Bare i år har 26 registrerte personer blitt tatt i snøskred i Troms. Fire av dem omkom.

Lyngen kommune utviklet en SMS-varsling som skal gjøre skiturister oppmerksomme på farene i fjellet.