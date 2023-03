Mannskap fra Røde Kors og Sysselmesteren har i mange timer jobbet med å hente ut mannen, som befinner seg på Rabotbreen (482 moh.) på Svalbard.

Redningsmannskapene som var på vei for å hjelpe mannen har måttet snu, melder Sysselmesterens kontor klokken 22. Mannskapene måtte dra ned fra breen på grunn av værforholdene.

Skiløperen er informert om situasjonen. Sysselmesteren vil i samråd med Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps igangsette nye forsøk så snart været tillater det.

På grunn av snøvær og dårlig sikt, har mannskapene også måttet avbryte redningsaksjonen en gang tidligere. Ifølge Svalbardposten har de vært i gang med andre forsøk siden i ettermiddag.

En av de to patruljene måtte gi opp tidligere i kveld, slik at bare en gjensto. Det opplyser sysselmesterførstebetjent Bjørn Inge Knutsen til NRK.

– De kan snirkle seg noen meter, så må de stoppe. Det er veldig varierende vær. Om han blir hentet ut i kveld eller ikke tør jeg ikke si noe om. Vi må tenke på sikkerheten deres (redningsmannskapene, journ.anm.) også, ellers blir det kaos.

Rabotbreen ligger 482 meter over havet. For å komme seg dit langs bakken må man først gjennom Sassendalen.

Ifølge værtjenesten Yr er det 14 minusgrader på stedet og stormvind på 23 meter i sekundet, med vindkast opp mot 30. Den opplevde temperaturen er -30 grader.

Både helikopter og patruljer på bakken har forsøkt å ta seg fram til skiløperen. Været er fortsatt en utfordring med sterk vind og såkalt «whiteout» i området. Aksjonen med helikopter ble avblåst tidligere på dagen.

Befinner seg i telt

Ifølge Svalbardposten kom nødmeldingen inn fredag morgen. Mannen, som er en utenlandsk turist, skal befinne seg i sitt eget telt. Knutsen forteller at de har kontakt med skiløperen hver time.

– Han er gjennomvåt og kald. Men etter forholdene kan man vel si at han har det noenlunde greit.

– Det er nok et vær som han ikke var forberedt på, sier han.

Det var fredag morgen at skiløperen kontaktet Hovedredningssentralen og ba om assistanse til å komme seg tilbake til sivilisasjonen. Han skal ha vært på skitur over et par dager.

Ifølge værvarselet skal forholdene bedre seg inn mot lørdag morgen.

– Men vi håper jo at han kan bli hentet ut nå, uten at vi kan love noe, sier Knutsen.

Det ble først meldt at mannen befant seg i Sassendalen, som ligger nedenfor breen. Fra Longyearbyen er det drøyt 60 kilometer til Rabotbreen. Fra det ytterste punktet i Sassendalen er det knappe 40 kilometer.