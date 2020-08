Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hurtigruten har fått sterk kritikk for å la ansatte jobbe om bord på MS «Roald Amundsen» samtidig som de var i karantene. Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, begrunnet det i internasjonale regler.

En ny undersøkelse fra Norges Rederiforbund viser at deres medlemmer med passasjerskip praktiserer karantene på land.

– De av besetningen som kommer fra røde land og røde områder, må avtjene karantene på land før de går om bord. Det sier Harald Solberg, leder i Norges Rederiforbund.

HAR KARTLAGT: Harald Solberg, leder i Norges Rederiforbund, sier det har vært en økt bevissthet rundt smittevern etter Hurtigrute-saken. Foto: Kilian Munch / Kilian Munch

Næringsminister forventet karantene

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier hun forventet at det utenlandske mannskapet på ekspedisjonsskipet MS «Roald Amundsen» kom til å være i karantene, i tråd med regelverket.

– Selv om de er i internasjonalt farvann, må de forholde seg til norsk lov hvis de går til land her. Vi styrer ikke over alle skip i verden, men vi styrer over dem som legger til kai her, eller seiler langs kysten, sier næringsministeren.

Etter smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen» har regjeringen strammet inn regelverket for cruisenæringa.

I 14 dager blir cruiseskip med over 100 passasjerer nektet å legge til kai i Norge. Samtidig har Hurtigruten innstilt alle sine ekspedisjonscruise.

– Var det for tidlig å åpne opp for cruisevirksomhet?

– Det avhenger av om Hurtigruten har fulgt regelverket eller ikke. Det er derfor vi har sagt at ingen får legge til kai. Vi må få klarhet i dette, sier Nybø.

VURDERER REGELENDRINGER: Næringsminister Iselin Nybø sier at departementet vurderer å endre koronaregelverket for cruisenæringa etter smitteutbruddet på Hurtigrutens skip. Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

Rammer en hel næring

Nybø sier at utbruddet på Hurtigruten har fått konsekvenser for andre i næringslivet.

– Det er en alvorlig situasjon når vi får et sånt smitteutbrudd, det er også alvorlig for næringslivet.

Hun mener utbruddet på MS «Roald Amundsen» er en viktig påminnelse om at koronaviruset enda herjer i verden og i Norge.

– Hvis vi mister kontroll over situasjonen, er vi nødt til å stenge ned igjen. Det vil få alvorlige konsekvenser for næringslivet, sier Nybø.

– Er du skuffet over Hurtigruten?

– Ja, jeg og flere. Vi forventer mye av Hurtigruten. Det er et solid selskap som det er knyttet en viktig identitet til, svarer Nybø.

Vurderer regelverket

Nærings- og fiskeridepartementet har nå satt i gang en kartlegging av andre rederier. Målet er å finne ut om de følger regelverket satt for smittevern, og om det er behov for ytterligere innstramninger.

– Nå ser vi på om de har fulgt regelverket og om det er behov for å endre regelverket, sier ministeren.

Hun påpeker at det rettslige er opp til politiet å finne ut av. Politiet i Tromsø etterforsker om selskapet eller enkeltpersoner i Hurtigruten har brutt smittevernloven.

– Jeg synes det er vanskelig å konkludere på hva Hurtigruten burde gjort. Det ser politi og helsemyndigheter på, sier hun.

– Altoverskyggende viktig at det skal være trygt

Leder i Norges Rederiforbund mener den midlertidige innstramningen var på sin plass. Han håper likevel at regelverket ikke skjerpes ytterligere.

– Konsekvensen av det er arbeidsledighet, permitteringer og stor usikkerhet i norsk økonomi. Jeg tror skipsoperatører og reiselivet for øvrig er avhengig av at vi klarer å finne løsninger for å kombinere godt smittevern og fortsatt aktivitet, sier Solberg.

Han mener bevisstheten rundt smittevern har økt etter smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen».

– Forsvarlig smitteverntiltak var avgjørende for å gjennomgå virksomheten. Det som er altoverskyggende viktig for oss er at det skal være trygt å seile med norske passasjerskip.