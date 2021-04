Det sier operativ leder i Troms Røde Kors, Tor Indrevoll, etter at elleve turgåere måtte hentes ned fra turisthytta Skarvassbu i Tromsø, lørdag kveld.

Skigåerne som bestod av to ulike turfølger hadde klart å ta seg inn i hytta før hjelpemannskapene kom fram. Tor Indrevoll tør ikke spekulere i konsekvensene hvis de ikke hadde kommet seg fram til hytta.

– Det ville ha ført til en helt annen situasjon, det var umulig å se noe som helst slik at vi var helt avhengig av GPS-navigasjon for å finne fram til hytta. Vi hadde nok funnet dem, men det hadde ført til en krevende leteaksjon.

Det var en krevende operasjon. - Sikten var lik null, sier Tor Indrevoll, operativ leder i Røde Kors Troms. Foto: Markus Kristoffer Dreyer / Røde Kors

Stor aksjon

En omfattende aksjon ble satt i gang da nødsentralene fikk melding om at to turfølger på til sammen sju personer ikke kom seg ned fra fjellet etter å ha blitt overrasket av det dårlige været, lørdag ettermiddag. Etter hvert viste det seg at fire personer til trengte hjelp. Til sammen tolv snøskutere fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp dro ut for å redde de ned.

– Det er lenge siden vi har hatt så mange snøskutere ute på en gang, sier Tor Indrevoll, som roser Norsk Folkehjelp for et svært godt samarbeid.

12 snøskutere fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp deltok i redningsaksjonen. Foto: Røde Kors

Hell at hytta var åpen

Da de elleve kom fram til Skarvassbu, var det to personer der for å overnatte. Dermed fikk de som trengte hjelp tilgang til hytta som har kodelås.

– Ingen av dem som måtte reddes ned hadde koden, så det var flaks at det allerede var folk på hytta, sier Tor Indrevoll. Selv om det var fjellvante og var godt kledd, hadde de ikke nok utstyr eller mat for en overnatting ute.

Anne Katrine Haugen var med i det ene turfølge som måtte ha hjelp. Hun var på tur med søsteren, en venninne og huskyen Hera. Da været slo om valgte de å gå til hytta der personene som skulle overnatte hadde installert seg. Etter å ha spist, fant de ut at de skulle prøve å gå ned. Men da hadde det blåst opp så mye at sikten var nærmest null.

– Vi kunne så vidt se hytta vi hadde forlatt og valgte å returnere. Da hadde jeg allerede blitt blåst over ende to ganger, forteller Anne Katrine Haugen.

Anne Katrine Haugen, fra en tidligere skitur til Skarvassbu. Foto: Privat

Brakk skiene

På tur tilbake falt søsteren to ganger og brakk først den ene skia og så den andre. Samtidig fikk de telefonsignal slik at de kunne ringe hjem for å si at de kom til å overnatte på Skarvassbu. Mannen til Anne Katrines søster kontaktet så politiet som satte i gang redningsaksjon. Da de kom tilbake til hytta, kom det også et turfølge på fire personer som søkte ly. En stund senere kom det også en mor med to ungdommer.

– Det var nok de som var mest medtatt etter strabasene, sier Anne Katrine Haugen.

Hun mener det kunne gått langt verre hvis det ikke hadde vært folk på hytta.

– Jeg hadde med meg nøkkel, men turisforeninga har byttet ut låsene med kodelås. Fra hytta er det heller ikke mobildekning, så det var umulig å ringe for å få tak i koden.

Uansett mener turgåeren det er hjelpemannskapene som skal hedres for at alle kom seg trygt hjem.

– Jobben som Røde Kors og Norsk Folkehjelp gjør er bare helt fantastisk. De sørget for at vi følte oss trygge selv om turen ned på snøskuter også var svært strabasiøs.